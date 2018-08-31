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Dağyolu muhtarı isyan etti

Mezarlık üzerinde ralli yapacaklar…!

Dağyolu muhtarı isyan etti

Mezarlık üzerinde ralli yapacaklar…!

31 Ağustos 2018 Cuma 14:33
Dağyolu muhtarı isyan etti

Dağyolu diğer bilinen adıyla Fota köyü muhtarı köyde yapılacak bir etkinliğin yerinin mezarlık yanı olması ve bu etkinliğin kendisine haber verilmemesi dolayısı ile isyan etti.

Ömer Kadiroğlu-Kıbrıs Manşet

Dağyolu (Fota) köyü muhtarı köyde gerçekleşecek Ralli’nin köy mezarlığının yanında yapılacak olmasına “Kaybettiğimiz yakınlarımızın üzerinde yarış yapamazsınız” diyerek tepki gösterdi. 1 Eylül Cumartesi günü Lefkoşa’da başlayacak ve Pazar günü Dağyolu köyünde devam edecek olan 2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın hazırlıklarının mezarlık yanında olmasına ve kendisine haber verilmeden bu organizasyonun yapılacak olmasına tepki gösterdi. Köy Muhtarı Mustafa Çavuşoğlu sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı canlı yayında etkinliği düzenleyenlere ateş püskürdü.

Ölmüşlerimize de saygıları yok…

Köy mezarlığı yanında yapılması planlanan ralli için yapılan hazırlıklara karşı çıktığını açıklayan Çavuşoğlu, geçmiş yıllarda da buna benzer bir organizasyonla yine mezarlık yanında yapılması planlanan ralliye karşı çıktıklarını ve organizasyonun mezarlıktan uzak bir noktada yapıldığına işaret etti. Yaptığı canlı yayında “Ölülerimizin üzerinde ralli yapacaklar, bu bir saygısızlıktır. Memleket ne halde bunlar nelerle uğraşır. Yapılan spora saygı duyarım ancak böyle bir yerde mezarlığın hemen yanında yapılması kabul edilemez. Memleketin çivisi çıktı” söyleriyle isyanını dile getiren Çavuşoğlu, buna müsaade etmeyeceklerini ve engel olacaklarını açıkladı.

“Buna Müsaade Etmeyiz”

Selimiye Meydanı’ndan 1 Eylül Cumartesi günü verilecek start ile başlayacak olan rallide ekipler ilk gün Macila Petrol Lefkoşa SSS etabını geçecekler. 2 Eylül Pazar günü ikişer kez Fota, Yılmazköy ve Alayköy etaplarını geçip ralliyi yine Selimiye Meydanı’nda noktalayacak. Bu bağlamda Dağyolu (Fota) etabının Köy Mezarlığının yanında yapılacak olmasını kabul etmediklerini söyleyen Köy Muhtarı en kısa sürede buradaki hazırlıkların iptal edilmesi ve başka bir alana taşınması aksi halde yarışa engel olacaklarını kaydetti

İşte Dağyolu Muhtarı Mustafa Çavuşoğlu’nun o paylaşımı:

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