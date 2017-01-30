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30 Ocak 2017 Pazartesi 16:48

Dağcılık Spor Derneği’nin 24. Dönem Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Dağcılık Spor Derneği’nin 24. Genel Kurulu 29 Ocak'ta Dome Hotel’de gerçekleştirildi. Başkanlığa Ergün Vudalı seçildi.

Dağcılık Spor Derneği'nin 24. Dönem Genel Kurulu Gerçekleştirildi
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BAŞKAN ERGÜN VUDALI...

Dağcılık Spor Derneği’nin 24. Genel Kurulu 29 Ocak'ta Dome Hotel’de gerçekleştirildi. Başkanlığa Ergün Vudalı seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 23. Dönem Faaliyet Raporu ve Mali Raporun oy birliği ile onaylanmasının ardından Yeni Yönetim Kurulu seçimi yapıldı.

Yönetim Kurulu’na seçilenler şöyle;

“Başkan Ergün Vudalı, Genel Sekreter Nermin Tüccaroğlu, Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Ahmet Gençaylı, Veznedar Ergül Aktunç, Tahsildar Emete Bürüncük, Faal Üyeler Tunay Yunak Gülsüm Bitta, Yedek Üyeler  Ali Yorgancıoğlu, Ali Yönel, Denetleme Kurulu Yıldırım Tosun, Ümit Akgönül, Enver Sualp,  Yedek üye Canev Yönel, Disiplin Kurulu Osman Z. İlter, Aziz Gürpınar, Kemal Sunar, Yedek Üye Şifa Zeki.”

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