Dağ Yolundaki Kaza…

Girne-Değirmenlik dağ yolunda 29 Kasım’da meydan gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam eden Kamil Meşeli’ye, hastane idaresi tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

KAZADA YARARLANAN KAMİL MEŞELİ’YE HASTANEDE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Girne-Değirmenlik dağ yolunda 29 Kasım’da meydan gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavisi halen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam eden Kamil Meşeli’ye, hastane idaresi tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Hastaneden verilen bilgiye göre, partinin onur konuğu ise aynı kazada ağır yaralanan ve geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıkan Doğukan Hüryaşar oldu.

Califorian Restoran tarafından hazırlanan pasta Meşeli’nin ailesi, arkadaşları ve tedavi gördüğü servisin hekim ve hemşirelerine ikram edildi.