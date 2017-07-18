Dağ yolunda yine kaza!

Kaza sonrası araç sürücüsü Oluwasegun Samuel Ajibose ve araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Öner hafif yaralandı. Yaralılar kontrol amaçlı Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı ancak akşam saatlerinde taburcu edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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