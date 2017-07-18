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18 Temmuz 2017 Salı 07:52

Dağ yolunda yine kaza!

Dağ yolunda yine kaza!
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Dağ yolunda yine kaza!

Girne -Değirmenlik Anayolu 14-15 km’leri arasında dün akşam saat 21.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

27 yaşındaki Oluwasegun Samuel Ajibose sürdüğü PD 915 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Yara almadan kurtuldu

Kaza sonrası araç sürücüsü Oluwasegun Samuel Ajibose ve araçta yolcu olarak bulunan Zeynep Öner hafif yaralandı. Yaralılar kontrol amaçlı Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı ancak akşam saatlerinde taburcu edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Dağ Yolunda Yine Kaza!
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