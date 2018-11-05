Cyprusınno, İkinci Çok Toplumlu Startup Mentörlük Programı Başvuru Kabulüne Başladı

Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Kıbrıs’lı girişimci, start-up ve mucitleri birleştiren dijital platform olan CyprusInno, Çok Toplumlu Startup Mentörlük Programı’nın ikinci yılına başvuru kabulü resmi olarak açıklandı.

Başvurular 9 Kasım Cuma gününe kadar sürecek.Cyprusinno tarafından yapılan yazılı açıklamada, CyprusInno ekibinin, ada genelinde tüm Kıbrıslı ve Kıbrıs merkezli girişimci ve Startuplar herhangi bir aşamada; gerek fikir aşamasından gerekse başlama aşamasında olsun, başvuru yapmaya davet edildi.“CyprusInno’nun Çok toplumlu Mentörlük Programı ada çapında bazı Kıbrıslı başarılı girişimcileri ve iş dünyası liderlerini, girişimciler ve girişimcilik yolunda ilerleyenler ile bir araya getirerek gelecekteki gelişim ve başarılarının sağlanmasına büyük katkı koyuyor” denilen yazılı açıklamada, programın adadaki tüm toplumlardan yenilikçi girişimcilerin bir araya gelmesini teşvik ederek, dünyadaki inovasyon sahnesinde yerlerini almalarını sağlamayı teşvik ettiği ifade edildi.Programın Kıbrıs’taki startup ve girişimcilerin bağlantı kurma ve en iyilerden öğrenmesini sağlarken, tüm toplumlar arası işbirliğini desteklemek ve girişimcilerin Kıbrıs çapındaki diğer pazarlara erişimini ve hizmet vermesini sağlamayı ümit etiği yer alan açıklamada şunlar kaydedildi:“Program için altı takım seçilip, sektör ve ihtiyaçlarına göre her biri bir mentör ile eşleştirilecek. Seçilen kişiler 6 ay boyunca mentörleri ile haftada bir kez ve bir saat online toplantı, mentörleri ile email ile soru – cevap yapma ve CyprusInno web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden reklam ve tanıtımlarının yapılmasına hak kazanacaklar.Bu yılın mentörleri:AndreaSolomonides (Cypriot Enterprise Link), AndreasHadjisofocleous (HJS Insurance), Ayşem Zorlu (Loacal.com), Christina Neofytidou (ARIS), Günperi Şişman (CyprusInno), KyriakosFialoyiannos (KPMG Cyprus), PangratiosVanezis (KPMG Cyprus), PanisPieri (DisruptCyprus.com) and Tunç Yalgın (Entrepreneur / Angel Investor). Seçilen Kıbrıs’lı Türk startuplar/girişimciler Kıbrıs’lı Rum mentörler ile eşleştirilecektir ve seçilen Kıbrıs’lı Rum startuplar/girişimciler Kıbrıs’lıTürk mentörlerle eşleştirilecek”.Lefkoşa İngiliz Yüksek Komiserliği tarafından desteklenen program, süresinin altı ay olduğu, Kasım 2018’den Nisan 2019’a kadar süreceği belirtildi.Program ve mentörlerle ilgili daha fazla bilgi ve veya başvuru için http://cyprusinno.com/mentorshipadresi ziyaret edilebilir.

(ÖZ/ŞEB)





