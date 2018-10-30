banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
216.748
DOLAR
5.5184
STERLİN
7.0266
EURO
6.2685
Adem için Meclis bahçesinde tören düzenlendi
Adem için Meclis bahçesinde tören...
Exxonmobıl için geri sayım başladı
Exxonmobıl için geri sayım başladı
Varılan mutabakatla oturum kapatıldı
Varılan mutabakatla oturum kapatıldı
Kayıp kişi evine döndü
KAYIP KİŞİ BULUNDU
banner282

“cyprusınno İkinci Çok Toplumlu Startup Mentörlük Programı” Başvuru Kabulüne Başladı

Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): “CyprusInno Çok Toplumlu Startup Mentörlük Programı”na başvurular başladı. Program süresinin altı ay olduğu, Kasım 2018’den Nisan 2019’a kadar süreceği belirtilirken, son başvuru tarihi 9 Kasım olarak açıklandı. 

“cyprusınno İkinci Çok Toplumlu Startup Mentörlük Programı” Başvuru Kabulüne Başladı

Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): “CyprusInno Çok Toplumlu Startup Mentörlük Programı”na başvurular başladı. Program süresinin altı ay olduğu, Kasım 2018’den Nisan 2019’a kadar süreceği belirtilirken, son başvuru tarihi 9 Kasım olarak açıklandı. 

30 Ekim 2018 Salı 08:01
“cyprusınno İkinci Çok Toplumlu Startup Mentörlük Programı” Başvuru Kabulüne Başladı
Lefkoşa, 30 Ekim 18 (.): “CyprusInno Çok Toplumlu Startup Mentörlük Programı”na başvurular başladı. Program süresinin altı ay olduğu, Kasım 2018’den Nisan 2019’a kadar süreceği belirtilirken, son başvuru tarihi 9 Kasım olarak açıklandı. 
Yazılı bir açıklama yapan CypruInno ekibi, ada genelinde  tüm Kıbrıslı ve Kıbrıs merkezli girişimci ve “startupları” herhangi bir aşamada; gerek fikir aşamasından gerekse başlama aşamasında olsun, başvuru yapmaya davet etti. 
Programın adadaki tüm toplumlardan yenilikçi girişimcilerin bir araya gelmesini teşvik ederek, dünyadaki inovasyon sahnesinde yerlerini almalarını sağlamayı teşvik ettiği, Kıbrıs’taki startup ve girişimcilerin bağlantı kurma ve en iyilerden öğrenmesini ve tüm toplumlar arası işbirliğini destekleyerek ve girişimcilerin Kıbrıs çapındaki diğer pazarlara erişimini ve hizmet vermesini sağlamayı hedeflediği kaydedildi.  
Program için altı takımın seçileceği, sektör ve ihtiyaçlarına göre her birinin bir mentör ile eşleştirileceği,  seçilen kişilerin, 6 ay boyunca mentörleri ile haftada bir kez ve bir saat online toplantı, mentörleri ile email ile soru – cevap yapma ve CyprusInno web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden reklam ve tanıtımlarının yapılmasına hak kazanacakları ifade edildi. 
Bu yılın mentörleri  şöyle: 
“Andrea Solomonides (Cypriot Enterprise Link), Andreas Hadjisofocleous (HJS Insurance), Ayşem Zorlu (Loacal.com), Christina Neofytidou (ARIS), Günperi Şişman (CyprusInno), Kyriakos Fialoyiannos (KPMG Cyprus), Pangratios Vanezis (KPMG Cyprus), Panis Pieri (DisruptCyprus.com) and Tunç Yalgın (Entrepreneur / Angel Investor)”
Seçilen Kıbrıslı Türk startuplar/girişimcilerin Kıbrıslı Rum mentörler ile Kıbrıslı Rum startuplar/girişimcilerin ise Kıbrıslı Türk mentörlerle eşleştirileceği belirtildi. 
(GÖZ/ÖK)   FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Hastürk Retrospektif Sergisi Cuma Günü Açılıyor
Mustafa Hastürk Retrospektif Sergisi Cuma Günü Açılıyor
Belediyeler Birliği: “ ‘nasıl Olsa Birilerinin Görevidir, Temizliği Yapılacak’ Zihniyetiyle Hareket Edilmemeli”
Belediyeler Birliği: “ ‘nasıl Olsa Birilerinin Görevidir, Temizliği Yapılacak’ Zihniyetiyle Hareket Edilmemeli”
Adem için Meclis bahçesinde tören düzenlendi
Adem için Meclis bahçesinde tören düzenlendi
Sivil Savunma Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı-2018 Yarın Başlıyor... Saat 09.30'da Sirenler Çalacak
Sivil Savunma Afet Yönetimi Ve Müdahale Tatbikatı-2018 Yarın Başlıyor... Saat 09.30'da Sirenler Çalacak
Haksen Üç Aylık Hayat Pahalılığının Ödenmemesine Karşı Olduklarını Açıkladı
Haksen Üç Aylık Hayat Pahalılığının Ödenmemesine Karşı Olduklarını Açıkladı
Son Yarım Asırda Doğal Yaşamın 'yüzde 60'ı Yok Oldu'
Son Yarım Asırda Doğal Yaşamın 'yüzde 60'ı Yok Oldu'
Piyanist Rüya Taner Fas'ın Başkenti Rabat'ta Resital Verecek
Piyanist Rüya Taner Fas'ın Başkenti Rabat'ta Resital Verecek
Varılan mutabakatla oturum kapatıldı
Varılan mutabakatla oturum kapatıldı
Diyabet Derneği “ufak Dokunuşlarla Yaşam Keyfi” Ana Temalı Konferans Düzenliyor
Diyabet Derneği “ufak Dokunuşlarla Yaşam Keyfi” Ana Temalı Konferans Düzenliyor
Bm Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Lute Liderlerle Görüşmek Amacıyla Yarın Adaya Geliyor
Bm Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Lute Liderlerle Görüşmek Amacıyla Yarın Adaya Geliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim