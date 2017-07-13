Cypfruvex’te Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) ile Kıbrıs Meyve Ve Sebze isletmecilik Ltd (Cypfruvex) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: “CYPFRUVEX PİYASA DÜZENLEYİCİ ROLÜ İLE İLELEBET YAŞAMALI"

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) ile Kıbrıs Meyve Ve Sebze isletmecilik Ltd (Cypfruvex) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesine BASS’ın üye olduğu Hür İş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda, BASS Sendikası Genel Sekreteri Ali Yeltekin ile Cypfruvex Ltd Yönetim Kurulu Başkanı Harun Dimililer imza attı. Sözleşmeye onur konuğu olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da imza koydu.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cypfruvex Ltd’in “piyasa düzenleyici rolü ile ilelebet yaşaması” gerektiğini vurguladı.

Cypfruvex’in görevini yerine getirebilmesi için çalışanların özlük haklarını layıkıyla alması gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Cypfruvex Ltd’deki birçok sıkıntıyı sendikanın uzlaşıcı tavrı ile aştık. Burada temel ilkemiz Cypfruvex Ltd. kendi kendine yeten bir yapıya kavuşturmaktır. Gelinen aşamada Cypfruvex, misyonunu bu yıl layıkıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra da Cyfruvex Ltd. çalışanlarıyla birlikte misyonunu yerine getirmeye devam edecektir” dedi.

YELTEKİN

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında yer alan imza töreninde konuşan BASS Sendikası Genel Sekreteri Ali Yeltekin, sözleşmenin ortaya çıkmasında Cypfruvex yönetim kurulu üyeleri ile Hür-iş Federasyon başkanın önemli katkıları olduğunu söyledi.

Yeltekin, Cypfruvex’in yeniden eski günlerine dönmesini istediklerini ve bu yönde çalıştıklarını söyledi.

DİMİLLİLER

Cypfruvex Ltd Yönetim Kurulu Başkanı Harun Dimilliler de, “Toplu iş sözleşmesi 60’ı devlette çalışan, 17’si de fabrikada çalışan kesimi ilgilendiriyor. Sözleşmeyle, özellikle devlette çalışanların sıkıntıları da giderilmiştir. Bu konuda Tarım Bakanı Çavuşoğlu’nun, Maliye Bakanı ile sendikanın anlayışı ve desteği çok büyüktür” dedi.

Harun Dimilliler, Cypfruvex Ltd. son zamanlarda imajını çok daha iyi bir noktaya taşıdığını da vurguladı.

ÇALUDA

Hür-İş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda da Cypfruvex’in içinde bulunduğu sıkıntıları dikkate alarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının katkılarıyla da iyi bir neticeyi elde ettiklerini dile getirdi.

Çaluda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu’nun Cypfruvex’in yaşatılması için ortaya koyduğu çabanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.