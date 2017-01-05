Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Ocak 2017 Perşembe 13:25

CYPFRUVEX’DE YETKİLİ SENDİKA BASS

Cypfruvex’de bugün yapılan referandumda yetkili sendika Hür-iş Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası ( BASS) oldu.

CYPFRUVEX'DE YETKİLİ SENDİKA BASS
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
CYPFRUVEX’DE YETKİLİ SENDİKA BASS

Cypfruvex’de bugün yapılan referandumda yetkili sendika Hür-iş Federasyonu’na bağlı  Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası ( BASS)  oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, BASS  ile Dev-iş Federasyonu’na bağlı EMEK-İŞ ( Birleşik Kamu, Kooperatif, Tarım ve Diğer Sanat ve Hizmetler Emekçileri Sendikası)  arasında bugün referandum  yapıldı.

Sendikalar Mukkayidi Kemal Can  gözetimindeki referandumda,  toplu iş sözleşmesi kapsamında olan 77 çalışandan  75  çalışan oy kullandı. Referandum sonucunda  BASS  52,  EMEK-İŞ  23  oy aldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
CypfruvexBASSYetkili
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİRİNCİ İNCE AV 8 OCAK’TA BAŞLIYOR BİRİNCİ İNCE AV 8 OCAK’TA BAŞLIYOR
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri...
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi’nde Lise ve dengi dıştan bitirme sınavları yapılıyor İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi’nde...
Apple TV ile televizyonunuz renkleniyor Apple TV ile televizyonunuz renkleniyor
LAÜ’de “Çalışma Hakkı” Konulu Konferans Düzenlendi LAÜ’de “Çalışma Hakkı” Konulu Konferans...
GAÜ İLETİŞİM; BU KEZ ‘THALASSAEMİA’ İÇİN KOLLARI SIVADI GAÜ İLETİŞİM; BU KEZ ‘THALASSAEMİA’ İÇİN...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

BİRİNCİ İNCE AV 8 OCAK’TA BAŞLIYOR
İçişleri Bakanlığı Birinci İnce Av ile ilgili açıklama yaptı.

Haberi Oku