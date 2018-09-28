Cypfruvex Standart Dışı Valensiya Ürüne İlave Ödeme Yapacağını Duyurdu

Cypfuvex 2015-2016 narenciye sezonunda aldığı standart dışı valensiya portakal ürününe 50 TL / ton ilave ödeme yapılacağını duyurdu.



Cypfruvex tarafından yapılan yazılı açıklamada, 250TL / ton avans fiyatla alınan ürün ödemelerinin 3 Ekim Çarşamba gününden itibaren yapılacağı kaydedildi ve ilgili üreticilerin kimlik kartlarıyla Ziraat Bankası şubelerine müracaat etmeleri istendi.

