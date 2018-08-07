Cypfruvex Standart Dışı Valensiya İçin Bakiye Ödemesini Perşembe Günü Yapacak!

Kıbrıs Meyve Sebze Cypfruvex İşletmecilik Ltd, standart dışı valensiya portakalı için son ödemeyi 9 Ağustos Perşembe günü yapacak.



Cypfruvex’ten yapılan yazılı açıklamada, 2017-2018 sezonunda Kurum tarafından teslim alınan standart dışı valensiya portakal ürün bedellerinin bakiyesi, kontraktör ve nakliye alacak bakiyesine yönelik ödemelerin perşembeden itibaren Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacağı kaydedildi.



Ödeme alabilmek için kimlik kartı ibraz edilmesi gerekeceği, bu ödeme ile 2017-2018 sezonunda Cypfruvex tarafından alınan ürün, kontraktör ve nakliye hizmetleri için ödemelerin tamamlanmış olacağı belirtildi.



