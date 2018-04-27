Cumuriyet Meclisi Heyeti, Avrupa Parlamentosu’nda Temaslarda Bulunuyor!

Cumhuriyet Meclisi’nden bir heyet Avrupa Parlamentosu’nda temaslarda bulunuyor.



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fikri Toros, Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Erek Çağatay ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’ndan oluşan heyet Brüksel’de, farklı siyasi gruplara mensup Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle biraraya geldi.





Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, heyet, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu’ndaki muhataplarıyla gerçekleştirdiği temaslarda, Kıbrıs konusuyla ilgili son gelişmeler, Kıbrıs Türk tarafının Avrupa Birliği’nden beklentileri ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında Kıbrıs Türk tarafının görüş ve taleplerini paylaştı, değerlendirmelerde bulundu.Cumhuriyet Meclisi Heyeti, 25 Nisan Çarşamba günü başlayannı bugün de sürdürecek ve haftasonu adaya dönecek.