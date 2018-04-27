Cumuriyet Meclisi Heyeti, Avrupa Parlamentosu’nda Temaslarda Bulunuyor!

Cumhuriyet Meclisi’nden bir heyet Avrupa Parlamentosu’nda temaslarda bulunuyor.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fikri Toros, Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Erek Çağatay ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’ndan oluşan heyet Brüksel’de, farklı siyasi gruplara mensup Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle biraraya geldi.
Cumhuriyet Meclisi Heyeti, 25 Nisan Çarşamba günü başlayan temaslarını bugün de sürdürecek ve haftasonu adaya dönecek.