“cumhuriyet Sergisi” Kıbrıs Sanat Merkezi\'nde Açıldı

Lefkoşa, 16 Kasım 18 : 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 38 sanatçının farklı tekniklerle hazırladığı 103 eserden oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Sanat Merkezi’ndeki “Cumhuriyet Sergisi” Başbakan Tufan Erhürman tarafından açıldı.Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışına YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, rektör yardımcıları, dekanlar, sanatçılar, sanatseverler ile misafirler katıldı.Küratörlüğünü Doç. Dr. Erdoğan Ergün’ün yaptığı, farklı tekniklerle hazırlanan resim, heykel, seramik, baskı resim ile fotoğraf gibi eserlerden oluşan Cumhuriyet Sergisi, 30 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak.Sergi açılışında Başbakan Tufan Erhürman, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu ile YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.Cumhuriyet Sergisi açılışında ilk sözü alan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç sergi hakkında bilgi verdi.Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu da, Cumhuriyet Sergisi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı anısına açıldığını belirterek, sergide ressamların iç dünyası, düşünceleri ve duygularının anlatıldığını söyledi.

Dünya uygarlık tarihinde sanata önem verildiğini anlatan Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Atatürk, eğer bir ulus resim yapmıyorsa, heykel yapmıyorsa, bilim yapmıyorsa geleceğe ilerleyemez demiştir” dedi.

(DOĞ/FEZ) FOTOĞRAFLI



