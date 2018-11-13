“cumhuriyet Sergisi” Cuma Günü Açılıyor

Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Yakın Doğu Üniversitesi\'nin 38 Sanatçısının 103 Eserinden oluşan "Cumhuriyet Sergisi", 16 Kasım Cuma günü Kıbrıs Modern Sanat Müzesine bağlı sanat Merkezi\'nde açılıyor.



“Cumhuriyet Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel tarafından saat 10.30’da açılacak.



Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü\'nden verilen bilgiye göre, sergi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35’inci kuruluş yıldönümünün kutlandığı 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlandı.

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