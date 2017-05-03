Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi Bugün Toplandı

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 : Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan komite gündeminde bulunan, “Alayköy Belediyesi 2006 Mali Yılı Sayıştay Genel Denetim Raporu” ve “Alayköy Belediyesi 2007 Mali Yılı Sayıştay Genel Denetim Raporu”nu birleştirerek görüştü ve her iki raporu da oybirliği ile onayladı.

Sayıştay Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve CTP Milletvekili Mehmet Çağlar ile davetli olarak Sayıştay Başkanlığı ve Alayköy Belediyesi’nden yetkililer katıldı.

(ÖZ/HA)