Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

“BULAŞICI HASTALIKLAR YASA TASARISI”NI GÖRÜŞTÜ Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”nı madde madde görüştü. Komite, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.Meclis’ten verilen bilgiye göre komite bugün, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı\'nda saat 13.00’de toplandı.İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi...



“BULAŞICI HASTALIKLAR YASA TASARISI”NI GÖRÜŞTÜ



Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”nı madde madde görüştü. Komite, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Meclis’ten verilen bilgiye göre komite bugün, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı\'nda saat 13.00’de toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına; UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili SılaUsar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

(TUĞ/ŞEB)

