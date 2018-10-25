Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı



“BULAŞICI HASTALIKLAR YASA TASARISI” GÖRÜŞÜLDÜ



Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleriKomitesi, gündeminde bulunan, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesine devam etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün, HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı\'nda saat 10.00’da toplandı.

Komite toplantısına, UBP Milletvekilleri Menteş Gündüz, Özdemir Berova, Resmiye Canaltay, CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe ile HP Milletvekili Hasan Topal’ın yanısıra HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, AB Koordinasyon Ofisi, TIP-İŞ ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden yetkililer katılarak, görüş ve önerilerini sundu.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:

“İnsan sağlığını tehdit eden hastalıkların çoğu gelişmekte olan virüsler ve/veya bulaşıcı hastalıklar tarafından meydana geldiği ve özellikle bulaşıcı bir hastalığın insanlarda dikkate değer ölçüde zarara yol açan veya açabilecek bir rahatsızlık veya tıbbi bir durumun olduğu belirlenmiştir. Son yıllarda ülkemizdede yayılmakta olan bulaşıcı hastalıkların önlenebilmesi ve kontrolü için yapılan çalışmalarda yaşanan sıkıntıları ve mevzuat yetersizliğini ortadan kaldırmak amacı ile Bakanlığımızca ilişikte bir sureti sunulan Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.

Bu Yasa Tasarısı hazırlanırken kendi ülke koşullarımız da gözetilerek Avrupa Birliği’nin koymuş olduğu genel ilkeler çerçevesinde kendi yapımıza uyumlaşmasına çalışılmıştır. İş bu Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi ile dünyada gelişmekte olan bulaşıcı hastalıkların takibini yaparak ülkemizde yayılmakta olan bulaşıcı hastalıkların daha kolay ve etkin bir şekilde önlenmesi ve kontrolü sağlanabilecektir.”

(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI



