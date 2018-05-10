Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı





Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün saat 10.00’da HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite gündeminde bulunan; “Yavuz Çıkarma Plajı Tarihi ve Doğal Alanın Korunması Yasa Önerisi (İVEDİ) (Öneri Sahibi UBP Grubuna Bağlı Bazı Milletvekilleri)” ile “Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ)”nı görüştü.Komite, öneri ve tasarı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.Komite toplantısına davetli olarak, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yetkililer katıldı.İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli vei Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.(GÖZ/HÖ)