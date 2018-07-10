banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96538
ALTIN
189.527
DOLAR
4.6990
STERLİN
6.2423
EURO
5.5072
Sahte paraya hapis cezası
SAHTE PARAYA HAPİS CEZASI
Seri tecavüzcü tutuklu yargılanacak
SERİ TECAVÜZCÜ TUTUKLU YARGILANACAK
Konyalıoğlu tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Hermane Hepatit-B hastası
HERMANE HEPATİT-B HASTASI
banner282
Flaş Haber
Hermane Hepatit-B hastası
Kapat

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 10 Temmuz 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı\'nda toplandı.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 10 Temmuz 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı\'nda toplandı.

10 Temmuz 2018 Salı 14:37
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı

Lefkoşa, 10 Temmuz 18 (.): Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı\'nda toplandı.

Cumhuriyet Meclisi basın biriminden verilen bilgiye göre, toplantıda “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı” ve “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Önerisi” görüşüldü.

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in yanısıra, Başbakanlık İçişleri Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ve Mülteci Hakları Derneği’nden yetkililer katıldı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı\'ndaki toplantıya, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, HP Milletvekili Jale Refik Rogers ve UBP Milletvekili Özdemir Berova katıldı.

(ID//YIL)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKSD, Yalova’da “TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali”ne katıldı
AKSD, Yalova’da “TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali”ne katıldı
EL-SEN elektrik zammını eleştirdi
EL-SEN elektrik zammını eleştirdi
Ubp Genel Başkanı Özgürgün’ün Basın Günü Mesajı…
Ubp Genel Başkanı Özgürgün’ün Basın Günü Mesajı…
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Agit Medya Özgürlüğü Temsilcisi Desir Ara Bölgede Basın Toplantısı Düzenledi
Agit Medya Özgürlüğü Temsilcisi Desir Ara Bölgede Basın Toplantısı Düzenledi
Kamu-Sen zamlar konusunda açıklama yaptı
Kamu-Sen zamlar konusunda açıklama yaptı
Girne Belediyesi “yaz Tatili Çocuk Ve Gençlik Atölyeleri” Düzenliyor
Girne Belediyesi “yaz Tatili Çocuk Ve Gençlik Atölyeleri” Düzenliyor
Agit Medya Özgürlüğü Temsilcisi Desir Ara Bölgede Basın Toplantısı Düzenledi
Agit Medya Özgürlüğü Temsilcisi Desir Ara Bölgede Basın Toplantısı Düzenledi
Lapta Belediye Başkanı Aktuğ Basın Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Lapta Belediye Başkanı Aktuğ Basın Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
MDP zamları ve hükümeti eleştirdi
MDP zamları ve hükümeti eleştirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim