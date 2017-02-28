Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Mehmet Ali Rıfkı ve Gülgün Sahir arasında gerçekleştirilen seçimde, hiçbir aday salt çoğunluğun oyunu alamadığı için seçim bugün tekrarlanacaktı.

Genel Kurul’un dünkü birleşiminde Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Sayıştay Üyeliği başvurularının değerlendirilmesine ilişkin raporu ele alınmış, raporun onaylanmasının ardından sayıştay üyeliği için seçime geçilmişti.