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27 Şubat 2017 Pazartesi 08:57

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı (1)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 10.45’te Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı. Genel kurulun gündeminde, Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Eski Eserler (Değişiklik) Yasası ile Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Sayıştay Üyeliği başvurularının değerlendirilmesine ilişkin raporu ve güncel konuşmalar bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı (1)
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Lefkoşa, 27 Şubat 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 10.45’te Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplandı.

Genel kurulun gündeminde, Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Eski Eserler (Değişiklik) Yasası ile Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Sayıştay Üyeliği başvurularının değerlendirilmesine ilişkin raporu ve güncel konuşmalar bulunuyor.

TDP Girne milletvekili Zeki Çeler’in Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilşkiler Komitesi gündeminde bulunan Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Başbakanlığın İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Kamu Görevlileri (Değişiklik ) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi görüşüldü ve oybirliğiyle kabul edildi.

CTP milletvekili Erkut Şahali, hükümetin yapısal dönüşüm programının içinden “bazı noktaları cımbızla çekip almasına” alıştıklarını belirterek, çalışma saatlerinin değiştirilmesini de buna bir örnek olarak gösterdi.

Yeni kamu görevlileri yasasının hala beklemede olduğunu, parça parça değişiklikler yapıldığını ve bütünlüklü bir çözüme gidilemediğini belirten Şahali, kamu yönetiminin etkinliği ve verimliliğinin artırılması ile ilgili yapısal dönüşüm programında 4 ana başlığın bulunduğunu, bunlardan birinin de kamu görevlileri yasası olduğunu hatırlattı.

Bu yasanın Komitenin hala gündemine gelmemesini eleştiren Şahali, programın ikinci kısmı olan çalışma saatlerinin ise şu anda görüşülen olduğunu kaydetti.

Şahali, “bu 4 ana başlıkla ilgili verilen tarihlerin hiçbiri tutturulamadı, eğer bu tarihler gerçekçi değilseydi itiraz etselerdi. Bu program karşılıklı taahhütleri içerir. Sadece TC’nin taahhütleri değildir. Her biri hükümet taahhüdüdür. Çünkü altında Başbakanın imzası vardır” dedi.

Çalışma saatleri ile ilgili sendikalarla hükümetin uzlaştığı kararlara karşı çıkmayacaklarını belirten Erkut Şahali, yasalarla ilgili grup görüşlerinin olumlu olacağını belirtti.

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, çalışma saatleri konusunda toplumsal uzlaşı olduğunu ama özel sektörde çalışanların da ötekileştirilmemesi gerektiğini ifade etti. Angolemli, hükümetin özel sektörde çalışanlar için uğraş vermesini istedi.

Başbakanlığın, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın, Vakıflar Örgütü ve Din işleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ve Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın da Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oybirliğiyle onaylandı.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Eski Eserler (Değişiklik) Yasası’nın Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oyçokluğuyla; Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere ise  oybirliğiyle kabul edildi.

(GÖZ/ÖK)  EK VERİLECEK

Haber: Gözde S. Sarı

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