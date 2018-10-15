Lefkoşa, 15 Ekim 18 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanamadı.

Saat 10.00’da başlaması gereken toplantı için saat 10.50’de yapılan yoklamada, toplantı için yeterli milletvekili sayısı olmamasından dolayı Meclis Genel Kurulu toplantısı başlayamadı.

Bunun üzerine, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis İç Tüzüğü gereği 10 dakika ara veri. Aranın ardından toplantı için yeniden yoklama yapılacak.

(TUĞ/HA)