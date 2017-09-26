Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul, Yaz Tatilinin Arından İlk Toplantısını 2 Ekim Pazartesi Yapacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul, yaz tatilinin ardından ilk toplantısını 2 Ekim Pazartesi günü yapacak. Toplantı, Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı’nın 77’nci birleşimi olacak. Yasama gündemiyle saat 10.00’da başlayacak toplantının törensel niteliği de olacak.

TOPLANTI 5. YASAMA YILININ DEVAMI OLARAK YAPILACAK ANCAK TÖRENSEL AÇILIŞ DA OLACAK

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN KOMİTEYE GÖNDERİLEN DİN İŞLERİ DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASASI DA MECLİS’İN İLK TOPLANTISININ GÜNDEMİNDE

Lefkoşa, 26 Eylül 17 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul, yaz tatilinin ardından ilk toplantısını 2 Ekim Pazartesi günü yapacak.

Toplantı, Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı’nın 77’nci birleşimi olacak. Yasama gündemiyle saat 10.00’da başlayacak toplantının törensel niteliği de olacak.

Genel Kurul, Başkanlık Divanı kararıyla Meclis Genel Kurulu, pazartesi günleri yasama, salı günleri denetim göreviyle toplanacak, yaz tatili döneminde komitelerin sonuçlandırdığı yasa tasarıları ve önerileri görüşecek.

TAK muhabirinin Meclis yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2 Ekim’deki ilk toplantının gündeminde Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne gönderilen Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası da var. Komite, 14 Eylül’deki toplantısında yasayı oy çokluğuyla onaylamıştı.

YENİ YASAMA YILI DEĞİL, BEŞİNCİ YASAMA YILI’NIN DEVAMI

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü’ne göre, yeni yasama yılı her yıl ekim ayının ilk iş günü başlıyor.

Ancak Meclis Genel Kurulu’nun 2 Ekim’de yapacağı toplantı yeni yasama yılı değil, Sekizinci Dönem Beşinci Yasama Yılı’nın devamı olacak.

Toplantı, 2013’te yenilenen Meclis İç Tüzüğü’nün 3. maddesinin 3. fıkrasındaki “5. yasama yılının sona ermesinden seçimlerin yapılmasına kadar geçen süre de 5’inci yasama yılı sayılır” kuralına göre yapılacak.

KKTC’de son genel seçimler Temmuz 2013’te yapılmıştı. Seçimin ardından yasama yılı olarak 5 yıl doldu ancak takvim yılı olarak süre dolmadı. Bu nedenle Meclis’in yeni genel seçime kadarki sürede yapacağı toplantılar, 5’inci dönem çalışmalarından sayılacak.

(RÇ/GÜL)