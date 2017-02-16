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16 Şubat 2017 Perşembe 13:07

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün toplanarak gündeminde bulunan Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine başladı.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
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MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFİK (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI’NIN GENEL GÖRÜŞMESİ TAMAMLADI

Lefkoşa, 16 Şubat 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün toplanarak gündeminde bulunan Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı ve Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine başladı.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Komite toplantısına, Tatar’la birlikte, UBP Milletvekili Hamit Bakırcı, CTP Milletvekili  Birikim Özgür ve DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ile CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Bağımsız Milletvekilleri Menteş Gündüz ve Hasan Taçoy katıldı.

Komitede Yasa Tasarıları ile ilgili yetkililer de hazır bulundu.

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle;

“Bu Yasa ile, kayıtları iptal edilen araçlar ile kayıtları iptal edilmeyip geçmiş yıllara ait seyrüsefer borcu bulunan araçların tekrardan kayıt altına alınmaları ve bu araç sahiplerinin devlete olan borçlarının tahsil edilebilmesine ilişkin düzenlemeler getirilmesi amaçlanmıştır.”

(TUĞ/HA) 

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