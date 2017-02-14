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14 Şubat 2017 Salı 08:39

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Genel Kurul’dan bir kez daha görüşülmek üzere gönderilen Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy birliği ile kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
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KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİYLE İLGİLİ TASARI OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Lefkoşa, 14 Şubat 17 (.): Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Genel Kurul’dan bir kez daha görüşülmek üzere gönderilen Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy birliği ile kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, bu sabah 09.00 da UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplanan komite, Genel Kurul’dan bir kez daha görüşülmek üzere gönderilen Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı ele aldı.

Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesinde tasarıyla ilgili şu bilgi yer alıyor:

“Günümüz teknolojisinde gelişen ödeme yöntemlerini kullanarak kamu alacaklarının tahsilini hızlandırma, tecil ilkelerini yeniden düzenleme, gecikme zammı oranlarını günümüz ekonomik şartlarına uygun hale getirme, vergi güvenlik belgelerinin yasal zeminde verilemesini sağlayarak usul ve esaslarını belirleme, tahsil edilen kamu alacaklarının borç ve gecikme zammından orantılı indiriminin sağlanması, kamu borçlarına karşı teminat gösterilmesinin düzenlenmesi ve verilecek teminatların belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur.”

Toplantıya, Komite Başkanı, UBP Milletvekili Ersin Tatar, CTP Milletvekili Birikim Özgür,  DP Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı.

(UG/GÜL) FOTOĞRAFLI

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