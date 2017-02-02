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02 Şubat 2017 Perşembe 11:01

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
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Lefkoşa, 2 Şubat 17 (.):  Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da, UBP milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplanan  komite, gündeminde bulunan Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüştü.

Açıklamada, tasarının görüşülme gerekçesi “Günümüz teknolojisinde gelişen ödeme yöntemlerini kullanarak kamu alacaklarının tahsilini hızlandırmak, tecil ilkelerini yeniden düzenlemek, gecikme zammı oranlarını günümüz ekonomik şartlarına uygun hale getirmek, vergi güvenlik belgelerinin yasal zeminde verilmesini sağlayarak usul ve esaslarını belirlemek, tahsil edilen kamu alacaklarının borç ve gecikme zammından orantılı indiriminin sağlanması, kamu borçlarına karşı teminat gösterilmesinin düzenlenmesi ve verilecek teminatların belirlenmesi ihtiyacı doğması” olarak belirtildi.

Toplantıya, komite başkanı  UBP Milletvekili  Ersin Tatar, UBP Milletvekili Hamit Bakırcı, CTP Milletvekili  Birikim Özgür,  DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları Gündüz katıldı.

(UĞ/HÖ)  FOTOĞRAFLI

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