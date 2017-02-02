Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı

Açıklamada, tasarının görüşülme gerekçesi “Günümüz teknolojisinde gelişen ödeme yöntemlerini kullanarak kamu alacaklarının tahsilini hızlandırmak, tecil ilkelerini yeniden düzenlemek, gecikme zammı oranlarını günümüz ekonomik şartlarına uygun hale getirmek, vergi güvenlik belgelerinin yasal zeminde verilmesini sağlayarak usul ve esaslarını belirlemek, tahsil edilen kamu alacaklarının borç ve gecikme zammından orantılı indiriminin sağlanması, kamu borçlarına karşı teminat gösterilmesinin düzenlenmesi ve verilecek teminatların belirlenmesi ihtiyacı doğması” olarak belirtildi.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da, UBP milletvekili Ersin Tatar başkanlığında toplanan komite, gündeminde bulunan Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüştü.