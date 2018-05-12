Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Anneler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 12 Mayıs 18 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uluçay mesajında şöyle dedi:

“Fedakârlık ve sabırla çocuklarını yetiştiren, karşılık beklemeden, sevgi, şefkat ve hoşgörüyle eşsiz sahiplenişin güzide mimarları olan annelerimizi sadece Anneler Günü’nde değil, ömür boyu sevgi ve içtenlikle kucaklamalıyız.

Bizleri dünyaya getiren, büyütüp yetiştiren, geleceğe hazırlayan, annelerimizin Anneler Günü’nü canı gönülden kutlarım.”

(SEL)

