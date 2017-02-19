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19 Şubat 2017 Pazar 17:18

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber’den Bm Genel Sekreteri Guterres’e Mektup

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndererek, Güney Kıbrıs’ın “Enosis” plebisitinin Rum okullarında anılması kararının müzakerelere zarar verdiğini, güvensizliği derinleştirdiği iletti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber'den Bm Genel Sekreteri Guterres'e Mektup
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SİBER, GÜNEY’İN “ENOSİS” PLEBİSİTİNİN RUM OKULLARINDA ANILMASI KARARINI KINAMAK, KARARIN GERİ ALINMASI İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE ÇAĞRI YAPMAK ÜZERE CUMHURİYET MECLİSİ TARAFINDAN HAZIRLANAN ORTAK DEKLARASYONU BM GENEL SEKRETERİ’NE GÖNDERDİ

SİBER: “ENOSİS PLEBİSİTİNİN RUM OKULLARINDA ANILMASI KARARI MÜZAKERELERE ZARAR VERDİ, GÜVENSİZLİĞİ DERİNLEŞTİRDİ”

“BU KARAR TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYACAK SONUÇLARA YOL AÇABİLİR”

Lefkoşa, 19 Şubat 17 : Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndererek, Güney Kıbrıs’ın “Enosis” plebisitinin Rum okullarında anılması kararının müzakerelere zarar verdiğini, güvensizliği derinleştirdiği iletti.

Sibel Siber, Güney’in “Enosis” plebisitinin Rum okullarında anılması kararını kınamak, kararın geri alınması için Birleşmiş Milletler’e çağrı yapmak üzere Cumhuriyet Meclisi tarafından hazırlanan ortak 
deklarasyonu Guterres’e gönderdi.

Mektubunda, Rum Meclisinin kararının telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabileceğini de belirten Siber, tarihi yanlıştan dönülmesi konusunda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ivedilikle girişim başlatacağına inanç belirtti.

Siber, bu kararın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs müzakerelerindeki iyi niyet misyonuna da zarar verebilecek nitelikte olduğuna kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Siber’in Genel Sekretere gönderdiği ortak deklarasyon şöyle:

“Kıbrıs’ta yaşayan iki halktan biri olan Kıbrıslı Türklerin varlığını ve kimliğini yok sayan ‘Enosis’in  halkımıza hangi tarihsel gerçekleri çağrıştırdığı herkesin malumudur.

Halkımız, tüm yaşanmışlıklara rağmen geçmişin kötü tecrübelerinin bir daha yaşanmayacağı bir çözüme ulaşma konusunda istekliliğini her zaman ortaya koymuştur. 2004 yılında  Annan Çözüm Planı’na referandumda onay vermiş ve sonrasında da çözüm yönündeki iradesini hep canlı tutmuştur.

KKTC Cumhuriyet Meclisi de halkımızın iradesi doğrultusunda bugüne kadarki tüm çözüm müzakerelerine destek olmuş, BM parametrelerine uygun bir çözümü destekleyen kararlar almıştır. Son olarak iki lider arasında imzalanan 11 Şubat 2014 belgesine de desteğini belirtmiştir.

Kıbrıs Türk tarafının çözüm iradesi devam ederken, GKRY Meclisi’nce alınan 1950 yılındaki Enosis  plebisitinin okullarda anılması  kararı 11 Şubat  2014 Belgesi’ne ve yürütülmekte olan çözüm sürecine aykırı bir yaklaşım ortaya koymaktadır.

Bilinmelidir ki, bu karar tarafımızdan  çözüm müzakerelerinin ana felsefesine ciddi saygısızlık olarak algılanmış, Kıbrıslı Türklerde  güvensizliği  derinleştirmiş, BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulma çabasında Rum tarafının iyi niyeti ve samimiyeti konusunda şüpheleri artırmıştır.

Kıbrıs sorununu çözme çabaları sürerken ‘Enosis’in Rum tarafınca gündeme getirilmesini, BM nezdinde şiddetle kınar ve telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabilecek bu tarihi yanlıştan geri adım atılması konusunda BM tarafından derhal girişim başlatılmasını talep ettiğimizi deklare ederiz.”

(RÇ/HÖ)

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