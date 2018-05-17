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Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Töre Ve Bazı Ubp Milletvekilleri Sönmezliler Ocağı’nı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 17 Mayıs 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre ve bazı UBP Milletvekilleri bugün Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Töre Ve Bazı Ubp Milletvekilleri Sönmezliler Ocağı’nı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 17 Mayıs 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre ve bazı UBP Milletvekilleri bugün Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:22
Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Töre Ve Bazı Ubp Milletvekilleri Sönmezliler Ocağı’nı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 17 Mayıs 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre ve bazı UBP Milletvekilleri bugün Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.

Ziyarete UBP Milletvekilleri, Aytaç Çaluda, Menteş Gündüz, Özdemir Berova, Hasan Taçoy, Ersin Tatar katıldı.
Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı görevinde Töre’ye başarılar dileyerek, tebrik etti.
Sönmezliler Ocağı’nın TMT’ye ilk katılan gruplardan olduğunu söyleyen Esenyel, şehitlerin hiçbir zaman unutulmamasını istedi. Esenyel, Töre’nin şehitleri unutmamasını, her zaman anmasını takdir etti.
TÖRE
Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, milli mücadelede önemli görevler üstlenen Sönmezliler Ocağı’nın büyük mücadeleler vererek vatanı savunduğunu, şehitler verildiğini söyledi.
Şehitleri unutmanın mümkün olmadığını belirten Töre, “Onlar canlarını vatan için feda etmeselerdi, bugün KKTC olmazdı” dedi.
KKTC halkının bugün özgürlük ve güven içinde yaşadığını dile getiren Töre, Türkiye ve Türk ordusunun bunun en büyük güvencesi olduğunu kaydetti.
UBP’nin temel hedefinin KKTC’yi yaşatmak ve ileri götürmek olduğunu söyleyen Töre, “Devlet her şeyden önemlidir. Millet var ama devlet yoksa azınlık oluruz. Devletimizi korumalıyız” dedi.
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Filistin ve Suriye’de yaşananlara dikkat çeken Töre, ABD’nin terörizmi körüklediğini, İsrail’in yaptıklarının ortada olduğunu kaydetti. Töre, Ortadoğu’da yaşananların garanti ve güvenlik konularının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.
Töre, 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın sonrasında Türk ordusunun saldırgan bir duruş sergilemediğini, herhangi bir taarruzda bulunmadığını, adada barış ve özgürlük ortamının hakim olduğunu ifade etti.
“Adada anlaşma olacak ve barış, özgürlük, gelecek” denildiğini söyleyen Töre, KKTC’de özgürlük, güvenlik ve barışın var olduğunu kaydetti.
Töre, KKTC’nin statüsünün yükseleceğini belirtti.
Hükümetin vicdani ret konusunu gündeme almasını eleştiren Töre, bu kararın “yanlış ve hatalı olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Töre, Sönmezliler Ocağı’na hediye sundu.
(GÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI
Haber: Gözde Süreç Sarı
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