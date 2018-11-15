Cumhuriyet Kupası 2018 Etkinliği Yapıldı

Lefkoşa, 15 Kasım 18 : Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı himayelerinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda “Cumhuriyet Kupası 2018” organizasyonu gerçekleştirildi.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde dün gerçekleşen organizasyonda, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U 21 Karması ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U 21 Karması karşılaştı.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da izlediği maçta, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu U 21 Karması 1 – 0 galip geldi. Özersay, maç sonrası oyunculara kupa ve madalyalarını verdi.
(EMR/ YIL)