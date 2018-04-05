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CUMHURİYET MECLİSİ’NDEN “DIŞ POLİTİKADA KOORDİNASYON” VE “İŞBİRLİĞİ” GÜNDEMLİ ZİYARETLER

CUMHURİYET MECLİSİ’NDEN “DIŞ POLİTİKADA KOORDİNASYON” VE “İŞBİRLİĞİ” GÜNDEMLİ ZİYARETLER

05 Nisan 2018 Perşembe 13:09
CUMHURİYET MECLİSİ’NDEN “DIŞ POLİTİKADA KOORDİNASYON” VE “İŞBİRLİĞİ” GÜNDEMLİ ZİYARETLER
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CUMHURİYET MECLİSİ’NDEN “DIŞ POLİTİKADA KOORDİNASYON” VE “İŞBİRLİĞİ” GÜNDEMLİ ZİYARETLER

İLK ZİYARET DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NA YAPILDI 
MECLİS BAŞKANI ULUÇAY VE MECLİSİ YURT DIŞINDA TEMSİL EDECEK MİLLETVEKİLLERİ ÖZERSAY’LA GÖRÜŞTÜ
ULUÇAY: “BU İLİŞKİYİ KURUMSALLAŞTIRMAKTAN YANAYIZ”
ÖZERSAY: “OLMASI GEREKENİ YAPIYORUZ. BİLGİ PAYLAŞIMINA VE DIŞ POLİTİKAMIZIN TEMEL UNSURLARINA DAİR KONULARI ELE ALMAYA HAZIRIZ”
 Yeni dönemde Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) ve Avrupa Parlamentosu toplantılarına katılacak milletvekillerini belirleyen Cumhuriyet Meclisi, dış politika konularında koordinasyon ve işbirliği sağlama gündemiyle ziyaretler organize etti.
Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ziyaret programına Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı alındı.
İlk ziyaret dün Dışişleri Bakanlığına gerçekleştirildi.  Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın başkanlık ettiği heyette, CTP Milletvekilleri Fikri Toros ve Armağan Candan, UBP Milletvekilleri Hamza Ersan Saner ve Oğuzhan Hasipoğlu ile HP Milletvekili Erek Çağatay yer aldı.
Yaklaşık iki saat süren görüşmede Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve bakanlık heyeti, Kıbrıs sorunu, doğal gaz uyuşmazlığı ve bu konularla bağlantılı diğer başlıklar konusunda dış politikaya dair bilgi ve değerlendirmelerini Meclis heyeti ile paylaştı, heyetler arasında görüş alışverişinde bulunuldu. 
Görüşmede Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir da hazır bulundu. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Genel Müdür Kemal Köprülü, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Güneş Onar, Siyasi İşler Müdürü Gizem Alpman ile AB ile ilişkilerden sorumlu Müdür-Temsilci Beniz Kaymak eşlik etti. 
ULUÇAY: “BU İLİŞKİYİ KURUMSALLAŞTIRACAĞIZ”
Görüşme sonunda bir açıklama yapan Meclis Başkanı Uluçay, “Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığımız ile bu ilişkiyi kurumsallaştırmaktan yanayız. Yani bu ziyaretleri devam ettirip, alacağımız bilgilerle ve karşılıklı olarak yapacağımız değerlendirmelerle yurt dışı temaslarımızın çok daha yararlı geçmesi mümkün olabilecektir diye düşünüyoruz” dedi.
Uluçay, “Bu görüşmede çok yararlı bilgiler aldık, dış politikamızın ana eksenine ve farklı konulara dair duruşumuza ilişkin değerlendirmeleri dinledik. Özetle yapacağımız yurt dışı ziyaretlere şimdi daha bir hazırlıklı olarak gideceğiz” ifadelerini kullandı.
ÖZERSAY: “OLMASI GEREKENİ YAPIYORUZ” 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay da görüşmeyi şu sözlerle değerlendirdi:
 “Biz olması gerekeni yapıyoruz. Meclisimizin milletvekilleriyle, siyasi görüşleri birbirinden farklı da olsa istişare edip kendilerini dış politikamız konusunda bilgilendiriyoruz. Bugüne değin olduğu gibi bundan sonra da bilgi paylaşımına ve dış politikamızın temel unsurlarına dair konuları ele almaya hazırız. Bu konularda bu türden çalışmalarla çok daha koordineli çalışmalar yapabilir, uluslararası politika anlamında etkili ve sonuç alıcı olma ihtimalimizi artırmış oluruz. Özetle güzel bir başlangıç yaptık, arkasının da geleceğine inanıyoruz. Hepimizin ortak gailesi ülkemizin ve halkımızın hak ve menfaatleridir.”
Meclis heyetinin Cumhurbaşkanlığı ziyaretinin önümüzdeki günlerde olması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Hamza Ersan SanerZİYARET DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIKudret özersayTeberrüken Uluçay
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