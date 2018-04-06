CUMHURİYET MECLİSİ’NDEN AÇIKLAMA... Cumhuriyet Meclisi; Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin dünkü toplantısıyla ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada; CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda, “Kayıtları İptal Edilen Araçlar ile Kayıtları İptal Edilmeyip Geçmiş Yıllara Ait Seyrüsefer Borcu Bulunan Araçlar Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin, kararnamenin uygulanma süresinin sona ermiş olması nedeniyle, “Kayıtları İptal Edilen Araçlar ile Kayıtları İptal Edilmeyip Geçmiş Yıllara Ait Seyrüsefer Borcu Bulunan Araçlar Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı”na dönüştürülerek, oybirliği ile kabul edildiği belirtildi. Açıklamada devamla şöyle denildi:



“Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.



CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında toplanan komiteye, UBP Milletvekili ve Başkan Vekili Ersin Tatar, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.



Ayrıca, ilgili komite toplantısına, UBP Milletvekili Menteş Gündüz de katıldı.”