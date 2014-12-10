Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Cumhuriyet Meclisi’ndeki Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, eleştirilerinin hükümet için yararlı olabileceğini ancak meclis salonunda hükümet kanadından hiç kimse olmadığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, eleştirilerinin hükümet için yararlı olabileceğini ancak meclis salonunda hükümet kanadından hiç kimse olmadığını söyledi.

10 Aralık 2014 Çarşamba 16:42
Cumhuriyet Meclisi’ndeki Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor
banner238

ANGOLEMLİ: “BEKLENMEDİK GİDERLER ARTARKEN HALKA REFAH SAĞLAYACAK GİDERLER AZALIYOR”

 TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, eleştirilerinin hükümet için yararlı olabileceğini ancak meclis salonunda hükümet kanadından hiç kimse olmadığını söyledi.
 
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başbakanlık bütçesi görüşülürken söz alan Angolemli, ülkede yaşanan sel konusuna değinerek, eleştirileri dinlemeyen hükümetlerin olaylar karşısında ilgisiz olduğunu ve yapılan yasalara uyulup uyulmadığına bakmadığını ileri sürdü.
 
Okulda çocukların rehin kaldığını ifade eden Angolemli, 15 dakikalık yağmurun Lefkoşa’yı mahvettiğini kaydetti.
 
Lefkoşa Belediye Başkanı’nın canlı yayında bir buçuk milyon TL olması halinde sanayi bölgesini hemen halledeceğini söylediğini ifade eden Angolemli, Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa ayrılan örtülü ödenek bulunduğunu fakat, Lefkoşa’nın kurtarılması için gereken ödeneğin verilmediğini savundu.

Dere yataklarına birçok yapılaşma olduğunu ve bunun önünün alınmadığını söyleyen Angolemli, bugüne kadar yanlış yapılan kaç tane binanın yıkıldığını sordu.
 
Bütçede yer alan beklenmedik giderleri de eleştiren Angolemli, beklenmedik giderlerin artarken halka refah sağlayacak giderlerin azaltıldığını kaydetti.
 
Hükümetlerdeki bakanlık değişikliklerinin çok sık yapıldığını ve müşavirlerin çoğaldığını kaydeden Angolemli, plajlarda da yasaların uygulanmadığını ve halkın denizlerde boğulduğunu belirtti.

Halkın beklentilerine de değinen Angolemli, halkın siyasilere güveninin kalmadığını savundu. Devlete yapılan istihdamları eleştiren Angolemli, “Sokakta insanlara sorun kimse istihdamların adaletli olduğuna inanmıyor” dedi.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin konuşması sırasında “Vicdani Retçiler” genel kurula girerek, ellerini kelepçeli gibi tutarak ayağa kalktılar ve genel kurulu protesto ettiler.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da, hükümet programı ve Başbakanın icraatlarını eleştirerek, yapamayacağı şeyleri halka söylememesi gerektiğini kaydetti.

“Akıl defterinden faydalanan yok ama hükümet programından faydalanmanız gerekir” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, hükümet programında nelerin hayata geçirildiğine bakıldığı zaman bir şey görülmediğini belirtti.

Çavuşoğlu, “Serdar bey ile Özkan bey kendi bildiklerini okuyor” dedi.

Sosyal devlet anlayışı ile yapılan işler çerçevesinde sorun yaşanmayacağını söyleyen Çavuşoğlu, fırsat eşitliği tanınmadan partililerin işe alınmasının doğru olmadığını kaydetti.

DAÜ’deki rektör atamasında yaşanan sorunlara da değinen Çavuşoğlu, DAÜ’nün önemine dikkat çekerek kendi dönemlerinde alınan tedbirleri anlattı ve öğrenci sayısının hayal bile edilemeyen bir sayıya çıkarıldığını belirtti.

Başbakan’ın uygulamalarını  “padişahlık sistemi” olarak değerlendiren Çavuşoğlu, DAÜ’deki atamanın yasal olmadığını ve hukukun bu denli neden çiğnendiğini de anlayamadığını kaydetti.

Hükümetin reform yapacağı söylemlerini de eleştiren Çavuşoğlu, bugüne kadar yaptıkları reformları gördüklerini söyledi.



Anahtar Kelimeler:
TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin AngolemliEleştirilerinin Hükümet Için Yararlı Olabileceğini Ancak Meclis Salonunda Hükümet Kanadından Hiç Kimse Olmadığını Söyledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim