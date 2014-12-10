Cumhuriyet Meclisi’ndeki Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor

ANGOLEMLİ: “BEKLENMEDİK GİDERLER ARTARKEN HALKA REFAH SAĞLAYACAK GİDERLER AZALIYOR”

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, eleştirilerinin hükümet için yararlı olabileceğini ancak meclis salonunda hükümet kanadından hiç kimse olmadığını söyledi.



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başbakanlık bütçesi görüşülürken söz alan Angolemli, ülkede yaşanan sel konusuna değinerek, eleştirileri dinlemeyen hükümetlerin olaylar karşısında ilgisiz olduğunu ve yapılan yasalara uyulup uyulmadığına bakmadığını ileri sürdü.



Okulda çocukların rehin kaldığını ifade eden Angolemli, 15 dakikalık yağmurun Lefkoşa’yı mahvettiğini kaydetti.



Lefkoşa Belediye Başkanı’nın canlı yayında bir buçuk milyon TL olması halinde sanayi bölgesini hemen halledeceğini söylediğini ifade eden Angolemli, Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa ayrılan örtülü ödenek bulunduğunu fakat, Lefkoşa’nın kurtarılması için gereken ödeneğin verilmediğini savundu.

Dere yataklarına birçok yapılaşma olduğunu ve bunun önünün alınmadığını söyleyen Angolemli, bugüne kadar yanlış yapılan kaç tane binanın yıkıldığını sordu.



Bütçede yer alan beklenmedik giderleri de eleştiren Angolemli, beklenmedik giderlerin artarken halka refah sağlayacak giderlerin azaltıldığını kaydetti.



Hükümetlerdeki bakanlık değişikliklerinin çok sık yapıldığını ve müşavirlerin çoğaldığını kaydeden Angolemli, plajlarda da yasaların uygulanmadığını ve halkın denizlerde boğulduğunu belirtti.

Halkın beklentilerine de değinen Angolemli, halkın siyasilere güveninin kalmadığını savundu. Devlete yapılan istihdamları eleştiren Angolemli, “Sokakta insanlara sorun kimse istihdamların adaletli olduğuna inanmıyor” dedi.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin konuşması sırasında “Vicdani Retçiler” genel kurula girerek, ellerini kelepçeli gibi tutarak ayağa kalktılar ve genel kurulu protesto ettiler.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da, hükümet programı ve Başbakanın icraatlarını eleştirerek, yapamayacağı şeyleri halka söylememesi gerektiğini kaydetti.

“Akıl defterinden faydalanan yok ama hükümet programından faydalanmanız gerekir” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, hükümet programında nelerin hayata geçirildiğine bakıldığı zaman bir şey görülmediğini belirtti.

Çavuşoğlu, “Serdar bey ile Özkan bey kendi bildiklerini okuyor” dedi.

Sosyal devlet anlayışı ile yapılan işler çerçevesinde sorun yaşanmayacağını söyleyen Çavuşoğlu, fırsat eşitliği tanınmadan partililerin işe alınmasının doğru olmadığını kaydetti.

DAÜ’deki rektör atamasında yaşanan sorunlara da değinen Çavuşoğlu, DAÜ’nün önemine dikkat çekerek kendi dönemlerinde alınan tedbirleri anlattı ve öğrenci sayısının hayal bile edilemeyen bir sayıya çıkarıldığını belirtti.

Başbakan’ın uygulamalarını “padişahlık sistemi” olarak değerlendiren Çavuşoğlu, DAÜ’deki atamanın yasal olmadığını ve hukukun bu denli neden çiğnendiğini de anlayamadığını kaydetti.

Hükümetin reform yapacağı söylemlerini de eleştiren Çavuşoğlu, bugüne kadar yaptıkları reformları gördüklerini söyledi.



