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17 Kasım 2017 Cuma 12:33

CUMHURİYET MECLİSİ’NDE EMEKLİ PERSONELE PLAKET VERİLDİ

CUMHURİYET MECLİSİ'NDE EMEKLİ PERSONELE PLAKET VERİLDİ
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Cumhuriyet Meclisi’nde 8.dönem 5.yılı çalışmaları süresi boyunca devlet görevini tamamlayıp emekliye ayrılan personele, teşekkür plaketi verildi.
Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Mavi Salonda yer alan etkinlikte bir konuşma yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, aslında Meclis denildiğinde akla gelenin Genel Kurul Salonu ve Milletvekilleri olduğunu, halbuki Meclisin kalıcı olarak, mutfağında hafızasını tutanın Meclis çalışanları olduğunu söyledi.
Görev yaptığı süre boyunca Meclis çalışanlarının özverili,çalışkan ve üretken yapısının kendisini her zaman motive ettiğini ifade eden Siber, genel olarak kamudaki aksaklıkların yansıması olan bir takım eksiklikler olmasına karşın özellikle kurumsal hafıza yönünden Meclisin çok önemli bir konumda olduğunu belirtti.
Siber, yapılan tüm çalışmalarda ortak amacın, ülkenin daha güzel günlere ulaşması olduğunu ifade etti.
Bir kuruma yıllarca hizmet ederek o kurumdan emekli olarak ayrılmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Siber, emek veren çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, emeklilik yaşamları boyunca da üretmeye devam etmelerini diledi.
Düzenlenen etkinlikte Aygün Sakallı, Düriye Cesurer, Fisun Üçok, Gonce Buba, Rezan Özveri, Nihat Ertaylı ve Vildan Tancer’e plaketleri takdim edildi.  
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