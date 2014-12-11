Cumhuriyet Meclisi'nde Bütçe Görüşmeleri Sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Başbakanlık bütçesi görüşmeleri sürüyor.

UBP Milletvekili Sunat Atun da, hükümet programına atıfta bulunarak, programın uygulanmadığını, koalisyonda sırf dengeler sağlanacak diye ekonominin bölük pörçük dağıtıldığını savundu.

“Hükümetin reform adı altında reform vizyonu olmadığını” ileri süren Atun, “artık reform hükümeti bu hükümet için bir lakaptır” dedi.

Genel Kurul’da Başbakanlık bütçesinin görüşülmesi sırasında söz alan Atun, YAGA’nın icraatlarının ne olduğunu sordu ve ihracat ile icraatın sıfır olduğunu ileri sürdü.

“Sayın Başbakanın ilerleme söylemlerine sadece halk değil rakamlar da gülmektedir” ifadelerini kullanan Atun, ek mesai ödeneklerinin de realiteyi yansıtmadığını iddia etti.

TAK Ajansı’na verilen ek mesai ödeneğinin azaltılması veya ayrılan ödeneğin kısılmasının nedenlerini soran Atun, TAK’a ödeme yapılmazken bir aylık medya takip merkezine 14 Bin TL. ödenmesinin ne anlama geldiğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

Atun, “Başbakanın TAK ajansına ödeneği kesip de kendi çalışanının da hissedar olduğu bir medya takip merkezine vermesinin ‘peşkeş’ anlamında olduğunu” savundu.

Başbakan’ın halkın en üst kurumlardan biri olan polis örgütünde de siyasi sıkıntılar yarattığını ileri süren Atun, ülkenin kendi kurumlarını batıran bir zihniyetle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

DAÜ’de yaşanan sıkıntılara da değinen Atun, hükümetin aklında kendilerine siyseten yakın kişilerin atanması için yapılan girişimler olduğunu savundu ve bunu eleştirdi. DAÜ’deki atamanın mahkeme tarafından bile usulüne uygun bulunmadığını hükümetin de yasayı değişmeye çalıştığını ileri sürdü. Atun, bu atamanın Eğitim Bakanlığı’nın da sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

SANER

UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner de konuşmasında, TAK Ajansı’nın bugünkü duruma getirilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

TAK ve BRT’de yaşanan sıkıntıların kabul edilemeyeceğini söyleyen Saner, BRT’nin artık misyonunun tamamlamış gibi görünmesinin de üzücü olduğunu kaydetti.

Başbakan’ın seçim bildirgesinde bulunan icraatları tek tek ele alacaklarını söyleyen Saner, hükümet programında olanlardan hangilerinin yapıldığını merak ettiğini belirtti.

Bütçe görüşmelerindeki konuşmalar devam ediyor.