CUMHURİYET MECLİSİ YARIN TOPLANACAK



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde oybirliğiyle onaylanan polis örgütünün kuruluş görev ve yetkilerini düzenleyen yasa önerisi ile yasa tasarı görüşülecek.Kurulda önce Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi, daha sonra da Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak.