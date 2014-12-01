Cumhuriyet Meclisi Toplantısı Tamamlandı İşte Alınan Kararlar

ASKERLİK (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ ASKERLİK SÜRESİ 12 AYA DÜŞÜYOR

2009 YILI BAŞINA KADAR KAÇAK DURUMUNDA OLANLARA YENİDEN AF GELİYOR

KAÇAK DURUMUNDAKİ BEDELLİLER DE AF KAPSAMINDA

Yeniden değerlendirilmek üzere komiteye iade edilen Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi

Yasa önerisi, meslek lisesi mezunlarının askerlik süresinin 15 aydan 12 aya düşürülmesi yanında 1 Ocak 2009 tarihinden önce yurt dışına çıkıp kaçak ve bakaya durumuna düşenlere yeniden af getiriyor.



Af düzenlemesi, Askerlik Yasası’nda yer almasına karşın yasada belirtilen süre içerisinde başvuru yapamayıp aftan yararlanmayanlar için yeniden Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’nde yer aldı.

Öneri, üniversite öğrencilerine yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde başvurmaları halinde 15 ay yerine 12 ay er olarak askerlik hakkı tanıyor.

Meclis’te kabul edilen yasa önerisiyle, bedelli askerlik hakkından çeşitli sebeplerle yararlanamayarak kaçak durumuna düşenlere de belli bir süre içerisinde af getirilerek yeniden bedelli hakkı tanınıyor.

TÖRE

UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre kurulda önerinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, ülkenin bir güvenlik ihtiyacı olduğunu ve bunu karşılamanın çok önem taşıdığını söyledi.

Töre, gençlerin istekleri bulunmasının doğal olduğunu ifade ederek, vicdani ret konusundaki konuşmaları gerçekçi bulmadığını ve gençleri aldatmaya yönelik olduğunu savundu.

Profesyonel askerliğe geçilebilmesi için yeterli mali kaynağın olması gerektiğini ifade eden Töre, erken bir zamanda hükümetin çalışma yaparak kaynak oluşturulması ve bu sorunun da çözülmesi temennisinde bulundu.

Önerinin gençler arasında bir huzursuzluk yaratacağı görüşünü dile getiren Töre, yasa önerisindeki düzenlemelerin eşitlik çerçevesinde yapılmadığı görüşünü ifade etti.

Töre, hükümetin mali kaynak çalışması yapmadan bu öneriyi hazırladığını ileri sürerek, mali kaynak çalışması yapılmaması nedeniyle bugün bu sorunun tartışıldığını ifade etti.

Son dönemdeki söylemlerden ülkede bir çözümün hayal olduğunun ortaya çıktığını belirten Töre, çözüm olunca askerliğin kalkacağı söyleminin popülist bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Çalışma izniyle ülkede bulunan kişilerin çocuklarının GKK’ya mücahit olarak alınmasını öneren Töre, bu gibi çalışmalar yapılmamasını eleştirdi.

Konuşmaların ardından Birleştirilmiş Askerlik Değişiklik Yasa Önerisi’nin madde madde görüşülmesine geçildi.

ÇELER’İN VİCDANİ RET ÖNERİSİ REDDEDİLDİ

Bu bölümde TDP Milletvekili Zeki Çeler vicdani ret hakkıyla ilgili bir öneride bulundu. Öneri oy çokluğuyla reddedildi.

DENKTAŞ’IN ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş da GKK’nın insan kaynağı konusunda sıkıntı yaşamaması için, “iki yıllık meslek yüksek okulundan veya” söz dizisinin yasadan çıkarılmasını önerdi. Öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler ise, askerlik süresinin kısaltılarak 13 aya düşürülmesi; yedek subaylar için askerliğin 10 aya düşürülmesi ve profesyonel sanatçılar için bedelli askerlik imkanı tanınması için öneriler sundu.

Çeler’in sunduğu bu öneriler de oy çokluğuyla reddedildi.

90 GÜNDEN 120 GÜNE

Zeki Çeler bunun ardından bedelli askerlik başvurusu yapanların adada kalış süresinin 90 günden 120 güne yükseltilmesi için öneri sundu.

Bu sırada söz alan Başbakan Yardımcısı Denktaş, bunun olumlu bir öneri olduğunu dile getirerek, “Çeler keşke bunu komite toplantılarında da gündeme getirseydi” dedi.

Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

DP-UG Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Denktaş, her ne sebeple olursa olsun 1 Ocak 2009’dan önce ülkeden ayrılıp bu tarihten önce yoklama kaçağı olanların müracaat etmeleri halinde af ve bedelli hakkından yararlanmasını önerdi.

Öneri oyçokluğuyla kabul edildi.

Bu konuda söz alan Zeki Çeler, bu değişiklikle Ocak 2009’dan sonra kaçak hale gelenlerin ayrımcılığa uğradığını ve adada olanları kapsamadığını söyledi. Çeler bunun 2014’e kadar genişletilmesini istedi.

Denktaş ise bunun üzerine söz alarak, Çeler’in dediği gibi değiştirilmesi halinde yasanın murat edilen sonucu vermeyeceğini anlattı.

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, 0önerinin affedilenlere ikinci bir af getirdiğini, önerinin genişletilerek 2014 yılına kadar kaçak olanları da kapsaması gerektiğini belirtti.

Şahali, GKK’nın insan kaynağı ihtiyacının muteber olduğunu ancak maddenin özünün ülkede yaşayanları kapsamadığını, söz konusu kişilerin zaten ülkeye dönmeyeceklerini kaydetti.

TDP Milletvekili Zeki Çeler üniversite mezunlarının kısa dönem er olarak askerlik görevini yapması konusunda bir öneri sundu ancak bu öneri oy çokluğuyla reddedildi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler’in Askerlik (Değişiklik) Yasası’nın halen silah altında olanlara da uygulanması önerisi de oy çokluğuyla reddedildi.

DP-UG Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, yasanın ve yürürlüğe girdikten sonra bütünü kapsayacağını ifade ederek Zeki Çeler’i şov yapmakla suçladı.

Zeki Çeler de tekrar söz alarak halen görevde olan askerlerin mahkemelerde koşturmaması için ve komitede sıkıntı yaşandığı için öneri sunduğunu anlattı.

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, Zeki Çeler’in verdiği önerinin yoruma izin vermemeye yönelik olduğunu kaydetti.

Angolemli, kalış süresinin 90 günden 120 güne çıkmasından memnun olduklarını ancak yasanın gençler arasında ikilik yaratacağı ve lise mezunu gençlerin hakkı yeneceğinden öneriye ret oyu vereceklerini açıkladı.

Yapılan oylamada, askerlikle ilgili yasa önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Sayıştay Komitesi’nin Muhaceret Dairesi 2013 Mali Yılı Gelir Hesapları ile ilgili Sayıştay Denetim Raporu ve Nüfus Kayıt Dairesi 2010-2012 Mali Yılları Gelir Hesapları ile ilgili Sayıştay Denetim Raporları UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu tarafından okundu.

Raporlar üzerinde söz isteyen UBP Milletvekili Ersin Tatar, Sayıştay raporlarının çok önemli olduğunu, kamu kaynaklarının denetimi ile olası yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önüne geçilebileceğini anlattı.

Tatar, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun var olmasına karşın şu anda çalışmadığını savundu.

Tatar, Sayıştay’ın kadrolarının gerekli denetim için yeterli olmadığını, bu nedenle Sayıştay’ın kontrolünde olmak kaydıyla özelden hizmet alınabileceğini söyledi.

Daha sonra bugünkü birleşimini tamamlayan Genel Kurul bir sonraki oturumunu 4 Aralık’ta gerçekleştirecek.

(DOĞ-YIL/GÜL)