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Cumhuriyet Meclisi Toplandı Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, verilen aranın ardından Meclis Başkan Vekili Ünal Üstel başkanlığında saat 13.15’te yeniden toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Toplandı Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, verilen aranın ardından Meclis Başkan Vekili Ünal Üstel başkanlığında saat 13.15’te yeniden toplandı.

01 Aralık 2014 Pazartesi 13:56
Cumhuriyet Meclisi Toplandı Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, verilen aranın ardından Meclis Başkan Vekili Ünal Üstel başkanlığında saat 13.15’te yeniden toplandı.

Genel kurulun gündeminde, yeniden değerlendirilmek üzere komiteye iade edilen Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi bulunuyor.

Kurulda ayrıca, Sayıştay Komitesi’nin Muhaceret Dairesi 2013 Mali Yılı Gelir Hesapları ile İlgili Sayıştay Denetim Raporu ve Nüfus Kayıt Dairesi 2010-2012 Mali Yılları Gelir Hesapları ile İlgili Sayıştay Denetim Raporları ele alınacak.

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