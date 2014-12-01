Cumhuriyet Meclisi Toplandı Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi Görüşüldü

ASKERLİK (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ GÖRÜŞÜLDÜ

Meclis Genel Kurulu’nda Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi’yle ilgili ilk olarak Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Tufan Erhürman komite raporunu okudu.

Verilen aranın ardından yeniden toplanan Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak yeniden değerlendirilmek üzere komiteye iade edilen Birleştirilmiş Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi ele alındı.

Toplantıyı YKP Örgütlenme Sekreteri ve vicdani retçi Murat Kanatlı da izledi.

ÇELER: “BİRİLERİ İSTEMEYİNCE BAZI ŞEYLERİN YAPILMADIĞINI MECLİS’E GELDİKTEN SONRA GÖRDÜM”

Rapor üzerine ilk sözü TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler aldı. Çeler konuşmasında “gönül isterdi ki burada konuştuklarımız biraz olsun vekillerin fikrini değiştirebilsin” diyerek, hükümetin yasa değişikliğiyle ilgili yapması gereken çalışmayı yerine getirmediğini savundu.

Çeler, söz konusu önerinin üzerinden bir yıl geçtiğini ifade ederek, bu konu üzerinde defalarca öneri sunduklarını ancak hiçbir önerilerinin dikkate alınmadığını belirtti.

Süre kısaltma önerisinin sadece meslek lisesini kapsayacak şekilde olması yerine genel yapılmasının daha faydalı olacağını kaydeden Çeler, komitede oy birliğiyle geçen bir yasa önerisi olduğunu ancak Genel Kurul’da bugün değişiklikle karşılarına gelinmesi halinde kendilerinin de her maddeye öneri sunacaklarını söyledi.

Çeler, yapılan konuşmalarda nöbet sürelerinin öne sürüldüğünü ancak daha önce de belirttiği gibi gerekli çalışmanın yapılması halinde böyle sıkıntılardan kurtulunabileceğini kaydetti.

Çeler, genel kısaltma yapılması halinde GKK’da eleman sorunu olabileceğini bu nedenle de bazı sıkıntıların yaşanabileceğini ancak bunun da önünün açılması için gerekli çalışmaların yapılmasının imkansız olmadığını belirtti.

Zeki Çeler, bedelli askerlik başvurusu yapanların ülkede bulunma süresinin 90 günden 120 güne çıkarılması önerisinin reddedildiğini ancak bunun yurt dışında bulunan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir konu olduğunu vurguladı.

Yurt dışındaki yurttaşlar için yasalar hazırlandığını ve bu yasanın Meclis’ten oy birliği ile geçtiğini belirten Çeler, kendi yurttaşlarına dönük olarak yapılacak bir çalışmanın nasıl oylanacağını merak ettiğini söyledi.

TDP Milletvekili Çeler, “Söz konusu yasa önerisinde eğer bir sene içinde gerekli çalışmalar yapılsaydı, genel kısaltma yapılması mümkündü” dedi.

Askere gitmeyi bekleyen vatandaşlardan özür dileyen Çeler, birileri istemedikten sonra bazı şeylerin yapılmadığını Meclis’e geldikten sonra gördüğünü belirtti.

Çeler, öneride genel kısaltma olmadığı, gençlerin aileleriyle buluşmasına imkan tanınmadığı ve gereken çalışma yapılmadığı için öneriye büyük ihtimalle olumsuz oy vereceğini söyledi.

ANGOLEMLİ: “HÜKÜMET ASKERLİK KONUSUNDA İRADE SAHİBİ DEĞİL”

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, hükümetin konuyla ilgili gerekli çalışmayı yapmadığını söyleyerek, “Bu şaka değildir. Düşünün gençler ve ailelerin tümü bir senedir beklenti içindedir” dedi.

Hükümeti gereken çalışmaları yapmamakla suçlayan Angolemli, hükümetin askerlik konusunda irade sahibi olmadığını savundu.

Meslek lisesi bitirenlere yasayla farklı bir uygulama getirildiğini söyleyen Angolemli, bu değişiklikle gençlerin ikiye bölüneceğini ve huzursuzluk baş göstereceğini ifade etti.

Angolemli yapılacak değişikliklerin meslek lisesi- düz lise ayrımı yapmadan herkese uygulanması gerektiğini belirtti.

SOYER: “GÖRÜŞ FARKLILIKLARI VAR ANCAK KONU SİYASİ BOYUTA TAŞINMADI”

CTP-BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer konuşmasında, hükümet tarafının komiteye yolladığı temsilci ve komitedeki diğer vekil ve üyelerin yasa değişikliği için ciddi bir çalışma ortaya koyduğunu belirtti.

Konunun tartışıldığını ve bir kısım görüş farklılıkları oluştuğunu anlatan Soyer, görüş farklarının oylandığını ancak konunun hiçbir şekilde siyasi boyuta taşınmadığını söyledi.

Yasa değişikliği çerçevesinde, askerlik yapmamak için üniversiteye giden gençlerin, bu noktadan askerliğe dönüşünü sağlamak için bazı değişikliklerin de yapıldığını anlatan Soyer, çağ nüfusunun yüzde 76’sının yüksek öğretimde olduğunu ve bunun yüzlerce, binlerce diplomalı işsiz anlamına geldiğini belirtti.

Meslek liseleri ve teknik eğitimin teşvik edilmesi için bu alanlardan mezun olanlara pozitif tercih yapıldığını anlatan Soyer, bunun haklı ve mecbur bir mantığı bulunduğunu söyledi.

Ayrıca mesleki eğitim çerçevesinde Eğitim Bakanlığı onaylı kalfalık ve çıraklık eğitimi alanları için de benzeri pozitif tercihler yapıldığını kaydeden Soyer, bunun su tesisatçı teknikerinin bile yetişmediği bir ortamda teşvik amaçlı bir adım olduğunu anlattı.

CTP-BG Milletvekili Soyer, Türkiye’de askerlik süresinin düşürüldüğünü ancak buradan oluşan açığı 460 bin bakaya kaçağının askere alınmasıyla kapatıldığını belirtti.

Soyer ayrıca Güvenlik Kuvvetleri bütçesinde yapılacak artışların TC kaynaklarından karşılanması gerektiğine de işaret etti.

YORGANCIOĞLU: “GÖNLÜMÜZDE YATAN ASKERLİĞİN KALKMASI ANCAK...”

Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, herkesin gönlünde her iki tarafın kabul edebileceği bir barış sonrası askerliğin tamamen ortadan kalkması yattığını ancak sorun çözülmediği sürece, bu alana harcanacak insan ve mali kaynakların devam edeceğini söyledi.

Yasa tasarısı sunanlara teşekkür eden ancak kendilerinin bu koşullarda ancak mümkün olan iyileştirmeleri yapabileceklerini belirten Yorgancıoğlu, teknik ara eleman yetiştirmenin de yasa tasarısıyla amaçlananlar arasında yer aldığını söyledi.

Ülkede ihtiyaç duyulan ara elemanların yurt dışından geldiğini dile getiren Yorgancıoğlu, öte yandan çok sayıda işsiz üniversite mezunu gencin bulunduğunu belirtti.

Başbakan Yorgancıoğlu, hükümetin de, komitenin de konuyla ilgili pek çok çalışma yürüttüğünü ve iki yıllık yüksek okulla ilgili bölümün komite aşamasında gündeme geldiğini kaydetti.

Tüm ülke gençlerinin askerliği kısa süreli yapmasını ama aynı zamanda geride kalanların sorun yaşamamasını da istediklerini anlatan Yorgancıoğlu, bu sorunu kaynak yaratarak ve herkesin aynı koşulda olmasını sağlayarak çözmeye çalıştıklarını ancak kaynak yaratamadıklarını anlattı.

Tasarı yasalaştıktan sonra askerliğe müracaatın artması halinde yeni adımlar atacaklarını, bunun hükümetin tavrı olduğunu söyleyen Yorgancıoğlu, askerlikteki disiplin cezaları konusunda da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uyumlaştırma için çalışmaları olduğunu belirtti.

Yorgancıoğlu gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

ÇAKICI: “DOĞRU OLAN PROFESYONEL ASKERLİĞE GEÇMEK”

TDP Milletvekili Çakıcı ise konuşmasında, askerlik konusunun önemli bir konu olduğunu, yalnız süre indirimi değil vicdani reddin de gündem olduğunu söyledi.

Çakıcı, komitede konunun çalışıldığını ancak yapılan çalışmalar sonucu sadece meslek lisesi mezunlarına indirim yapıldığını kaydetti.

Kendilerinin herkesle ilgili çalışma yapılmasını istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyleyen Çakıcı, “Bir vizyon farkımız var” dedi.

“Doğru olan profesyonel askerliğe geçmektir. Hatta tüm zorunlu askerliğin kaldırılmasıdır” diyen Çakıcı, bu olunca vicdani ret tartışmasının da ortadan kalkacağını söyledi.

Çakıcı değişikliğin adaletsizlik içerdiğini savundu.

Zorla askerlik dayatması yapmaya kimsenin hakkı olmadığını söyleyen Çakıcı, “Gelin bunu profesyonel hale getirelim. Zorunlu yapmak istemeyenler yapmasın” diyerek, kendi vizyonlarının bu yönde olduğunu anlattı.

Ülkede başarıya bakılmadan işe alım yapılması nedeniyle gençlerin üniversite eğitimine yöneldiğini söyleyen Çakıcı, mevcut durumun yanlış politikalar sonucu olduğunu belirtti.