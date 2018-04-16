Cumhuriyet Meclisi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.30’da Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclis’in gündeminde, “Kayıtları İptal Edilen Araçlar ile Kayıtları İptal Edilmeyip Geçmiş Yıllara Ait Seyrüsefer Borcu Bulunan Araçlar Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı” ile “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 10 Nisan 2018’de yapmış olduğu toplantıda aldığı kararları da ele alacak.