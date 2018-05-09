Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi Bugün Toplandı!

Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi bugün toplanarak, iki raporu oy birliğiyle kabul etti.



Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite, “Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi “Bilgisayar Uygulama Yazılım ile Bilgisayar ve Muhtelif Çevre Birimleri İhalesiyle İlgili Sayıştay Denetim Raporu ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Temizlik İşlerine Ait İhale ve/veya Hizmet Satın Alınması Konusuyla İlgili Sayıştay Denetim Raporu’nu görüştü.



Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı’ndan yetkililer katıldı.



Sayıştay Komite toplantısına, UBP Milletvekili, Komite Başkanı Faiz Sucuoğlu, HP Milletvekili Komite Başkan Vekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, CTP Milletvekili Armağan Candan ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

