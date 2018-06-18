Cumhuriyet Meclisi'nde karayolları konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sayıştay Komitesi’nin “Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Şubesi’nce 1 Ocak 2002-19 Ocak 2012 Tarihleri Arasında Yapılan Hastalık Sebebiyle Geçici İş Göremezlik Ödemelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”na ilişkin raporu okunarak, görüşmeleri tamamlandı.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Özkan Ertarkan, Fatma Nurettin Madi, Nazife Tavli, Birsen Yeşilçalı ve Nermin Tomgüsehan’ın başvuruları üzerine hazırlanan denetçi raporlarına ilişkin değerlendirme ise bir sonraki birleşime bırakıldı.

SANER

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara geçildi. İlk sözü alan UBP Milletvekili Ersan Saner, “Ulaştırma Bakanlığı’nın Ulaşımla İlgili Politikaları” konulu konuşmasında, Meclis’te 3 Mayıs’ta sordukları Girne-Lefkoşa anayolunun durumuyla ilgili bilgilerin ellerine hala gelmemesini eleştirdi.

Girne-Lefkoşa anayolu çalışmalarına ara verildiğini, ne zaman, nasıl yapılacağını kaç etapta yapılacağını bilmediklerini ifade eden Saner, yolun yeni biten bölümünde, emniyet tedbiri olarak metal korkulukların kullanıldığının görüldüğünü ve bunun sakıncalarına değindi.

Aydınlatmaların çalışmadığına işaret eden Saner, işlerin nerede nasıl aksadığını, yolun yapılması için öngörülenlerin neler olduğunu, yolların genelinde bulunan sıkıntılar konusunda neler yapılacağını sordu.

Gönyeli Belediyesi’nin yaptığı bazı çalışmalardan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın haberdar olmadığını ileri süren Saner, ayrıntılı bilgi almaları halinde, daha fazla eleştiride bulunabileceğini söyledi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da söz alarak, CAS ile ilgili bazı bilgiler paylaştı.