Cumhuriyet Meclisi'nde karayolları konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sayıştay Komitesi’nin “Sosyal Sigortalar Dairesi Lefke Şubesi’nce 1 Ocak 2002-19 Ocak 2012 Tarihleri Arasında Yapılan Hastalık Sebebiyle Geçici İş Göremezlik Ödemelerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”na ilişkin raporu okunarak, görüşmeleri tamamlandı.
Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Özkan Ertarkan, Fatma Nurettin Madi, Nazife Tavli, Birsen Yeşilçalı ve Nermin Tomgüsehan’ın başvuruları üzerine hazırlanan denetçi raporlarına ilişkin değerlendirme ise bir sonraki birleşime bırakıldı.
SANER
Gönyeli Belediyesi’nin yaptığı bazı çalışmalardan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın haberdar olmadığını ileri süren Saner, ayrıntılı bilgi almaları halinde, daha fazla eleştiride bulunabileceğini söyledi.
DENKTAŞ
Maliye Bakanı Serdar Denktaş da söz alarak, CAS ile ilgili bazı bilgiler paylaştı.
Denktaş, CAS’ın hala kapanmamış olan KTHY’den devralınması için 3 buçuk milyonun Türk Lirası yatırıldığını ancak KTHY’nin tasfiye aşamasına gelena kadar geçen 4 aylık sürede hisselerin devredilmesi için gerekli işlemlerin yapılamadığını kaydetti.
Tasfiye Kurulu’nun muhasiplerine yaptırdığı işlemlerde, bu paranın hesaplarda görüldüğüne dikkat çeken Denktaş, mahkeme talimatı olmadan bu konuda işlem yapılamadığını söyledi.
ATAKAN
Yollar konusundaki çalışmaların, konunun uzmanları tarafından yürütüldüğüne işaret eden Atakan, metal korkuluklar konusundaki çalışmaların durdurulduğunu ve bu konuda yeniden bir araştırma yapıldığını söyledi.
Tamamlanan bölümde kullanılan metal korkulukların daha az güvenli olduğu yönünde kendisinin de gözlemlerde bulunduğunu ve şirketten güvenlik testleri talep ettiklerini anlatan Atakan, kendilerine gönderilen test sonuçlarında bu yolu kullanacak araç tipi ve hıza uygun olduğunun tespit edildiğini kaydetti.
Girne dağyolunda yapılan çalışmalara da değinen Atakan, devam eden ihalede sürenin uzaması halinde, mevcut yolda bir takım düzenlemeler gerçekleşeceğini belirtti.
Atakan, yol temizliği konusunda da Türkiye’den bir araç talep ettiklerini ancak devam eden seçim süreci tamamlandıktan sonra araçların hibe şeklinde alınabileceğini kaydetti.
Ülke karayollarında ciddi tamir gereken noktalar olduğunu, bunların tespitinin yapıldığına işaret eden Bakan Atakan, bunlar için gerekenlerin en kısa zamanda yapılacağını söyledi.
Bakan Atakan, ana arterlerin aydınlatılması konusunda Karayolları Dairesi’nin yetkilendirildiğini ancak Karayollarının gerekli araç gerecinin bulunmadığından Kıb-Tek ile görüşmelerin devam ettiğini ve protokolle bu işlemler için Kıb-Tek’in yetkilendirileceğini anlattı.
Soruları da yanıtlayan Atakan, ikinci etabın çarşamba veya perşembe günü başlayacağını belirterek, yolda bazı kısımların tıraşlanarak, iki şeridin eşit seviyeye getirileceğini söyledi.
ÇALUDA
UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, “Cypfruvex’de Yaşanan Yolsuzluklar” konusunda yaptığı güncel konuşmada, geçtiğimiz hafta Cypfruvex’de 1 milyona varan bir yolsuzluk yapıldığı konusunda Başsavcılığa bir başvuru yaptıklarını anımsattı.
Kıb-Tek’te de bir yolsuzluk yaşandığını ileri süren Çaluda, Elektrik Kurumu konusundaki raporun şubat ayında, 4’lü hükümetin eline geldiğini ancak bu konuda herhangi bir işlem yapılmadığını savundu.
Elektrik Kurumu’na münhalsiz bir şekilde istihdam yapıldığını ileri süren Çaluda, hükümetin yolsuzluklar konusundaki kararını herkese uygulanması gerektiğini kaydetti.
Cypfruvex konusunda da eleştirilerde bulunan Çaluda, bundan 25 yıl öncesine kadar Cypfruvex’in Kıbrıs Türkü’nün en büyük ihracat firması olduğunu ancak yıllar içinde burasının siyasilerin “çiftliği” konumuna getirildiğini savundu.
Cypfruvex’te yapılan usulsüzlük konusuna işaret eden Çaluda, yasa gereği kimsenin çift maaş alamayacağını ancak kurumda buna göz yumulduğunu kaydetti.
Cypfruvex’in bugünlere gelmesinde tüm siyasi partilerin suçu olduğunu ileri süren Çaluda, denge unsuru olacak Cypfruvex’in bugün zarar unsuru haline getirildiğini savundu.
Çaluda, Cypruvex’in amacına uygun hizmet vermesi gerektiğini belirterek, kim düzgün çalışmazsa onun cezasını çekmesi gerektiğini vurguladı.
Aytaç Çaluda, belgelerin ortada olduğuna işaret ederek, belge olmadan kimsenin yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle suçlanamayacağını kaydetti.
Çaluda, siyasilerin, önümüzdeki günlerde kamu bankalarından aldığı ve ödemediği borçları da ortaya koyacağını ve bu memleketi kimlerin hortumladığının ortaya çıkaracağını savundu.