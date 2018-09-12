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Cumhuriyet Meclisi Kamu Komitesi “İstatistik Kurumu Yasa Tasarısını” Görüştü

Cumhuriyet Meclisi Kamu Komitesi “İstatistik Kurumu Yasa Tasarısını” Görüştü

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:30
Cumhuriyet Meclisi Kamu Komitesi “İstatistik Kurumu Yasa Tasarısını” Görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi. Komite tasarıyı bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 11.00’de HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Devlet Planlama Örgütü ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına; HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.
 

Son Güncelleme: 12.09.2018 16:47
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