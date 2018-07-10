Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı

KANSER HASTALIĞI BİLDİRİM YASA TASARISI’NIN MADDE MADDE GÖRÜŞÜLMESİ TAMAMLANDI

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugünkü toplantısında “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında görüşmeye devam edecek; “Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşülmesi ise tamamladı.

Komite, tasarının oylanmasını bir sonraki toplantısında yapacak.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da HP Milletvekili, Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

Toplantıya, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Hasan Topal’ın yanı sıra, davetli olarak Sağlık Bakanlığı, Personel Dairesi ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’ndan yetkililer de katıldı.