Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı…

KOMİTE, “KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI”NI OY BİRLİĞİYLE KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite, bugün saat 10.00’da HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, ilk olarak, “Kıbrıs Türk Sanayi Odası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oybirliği ile kabul etti.



Komite, daha sonra, “Yavuz Çıkarma Plajı Tarihi ve Doğal Alanın Korunması Yasa Önerisi”ni görüştü. Komite Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkanı Rogers’in yanı sıra UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı. Komite toplantısına ayrıca HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Hasan Taçoy da katıldı.Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, Şehir Planlama Dairesi, Tapu ve Kadastro Dairesi, Sanayi Odası ve Alsancak Belediyesi’nden yetkililer de toplantıda davetli olarak hazır bulundu.