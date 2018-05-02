Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Toplandı!

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında bugün saat 10:00’da toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan “Lefkoşa Kazasına Bağlı Alayköy’de, Salih Hamitoğlu Adına Kayıtlı, Koçan no:802 (Yeni), Pafta No:S30.C06.A.4, Köy İçi, Ada/Blok:161, Parsel No:10’da Kain 301m² Alanındaki Arazi İçerisinde Bulunan Emlakın İstbalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı’nı” onayladı.

Komite, gündeminde bulunan bir diğer konu olan “Yayın Yüksek Kurulu Üyeliklerinin Değerlendirilmesi”ne istinaden ise Yayın Yüksek Kurulu üyeliği için siyasi partilerce gösterilen adayların öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadıkları ile ilgili değerlendirme yapıp, ilgili adayların öngörülen nitelikleri taşıdığına karar vererek, bahsi geçen konuyu Genel Kurul’a havale etti.

CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında toplanan komiteye, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.