Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

“KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ YASA TASARISI”NIN GENEL GÖRÜŞMESİNE DEVAM ETTİ



Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti.

Komite, gündeminde bulunan ilgili Yasa Tasarısı’nı ilerleyen günlerde de ele almaya devam edecek.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında bugün toplanan komiteye, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.



Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık’tan, Polis Genel Müdürlüğü’nden, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden ve Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesinde, amacın; toplumun ortak kullandığı alanlarda güvenliğin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak, ayrıca hukuka aykırılıkların tespiti ve suçlu ve emarelerin elde edilmesini sağlamak olduğuna işaret edilerek, bu tasarıda güvenlik ile kişi özgürlüğü arasındaki hassas denge de gözetilerek, kişi hak ve özgürlüklerini koruyucu hükümler getirildiği belirtildi. Genel gerekçede şunlar da ifade edildi:“Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı ile yapılması hedeflenen; KKTC sınırları içerisinde güvenlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, suç ve suçlular ile mücadelede etkinliğin arttırılması, hava, kara ve deniz hudut kapılarında güvenliğin en üst düzeye çıkarılarak bu kapılardan giriş-çıkış yapan insanların, araçların ve konteynırların insan kaçakçılığı başta olmak üzere uyuşturucu, silah veya patlayıcı maddelere karşı mücadelenin en üst seviyeye çıkarılması amacıyla kurulumu yapılacak KGYS Projesi ile KKTC sınır kapılarında güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik yapılacak çalışmaları, gelişen teknoloji ile birlikte bilişim sistemlerini kullanarak kamu yararı için kamuya açık alanlarda cadde ve sokaklarda güvenliğin sağlanması, yasalara aykırı eylem ve davranışta bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması, suçluların tespiti ve suçla ilgili delillerin elde edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.”