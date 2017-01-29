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29 Ocak 2017 Pazar 12:46

Cumhuriyet Meclisi Heyeti Brüksel’de Temaslarda Bulundu

Cumhuriyet Meclisi Heyeti Brüksel'de Temaslarda Bulundu
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 Cumhuriyet Meclisi heyeti Brüksel’de temaslarda bulundu. CTP Milletvekili Armağan Candan, TDP Milletvekili Zeki Çeler ve Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy’dan oluşan Meclis heyeti, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkilileri ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, heyet temaslarında, Kıbrıs sorununa çözüm müzakerelerinin geldiği son aşama, uluslararası Cenevre konferansı ve çözümün finansmanı ile AB’ye düşen görevler, Kıbrıs Türk tarafının AB’ye uyum sürecinin hızlandırılması, Kıbrıslı Türklerin AB kurumlarıyla olan ilişkileri başta olmak üzere Kıbrıs Türk tarafının birçok konuya ilişkin hassasiyetlerini muhataplarına aktardı.

Heyet, Avrupa Parlamentosu’nda Hristiyan Demokrat Grup, Sosyalist-Demokrat Grup, Muhafazakar ve Reformcu Grup, Liberal Grup, Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Grubu ve Yeşiller temsilci ve milletvekilleri ile görüştü. Heyet ayrıca Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen “Kıbrıs ve Enerji” başlıklı yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Meclis heyeti temasları sırasında KKTC Brüksel Temsilcisi Gizem Alpman ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Brüksel Temsilcisi Lale Şener ile de biraraya geldi.

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