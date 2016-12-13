İZBUL: “PLANLAMA YAPIP KALİTELİ SAĞLIK HİZMETLERİNİ ÜLKEYE YAYMALIYIZ. ANCAK BUNUN ZORLUKLARI VAR. GİRENİN ÇIKANIN HADDİ HESABI YOK. NÜFUSUMUZU BİLE BİLEMİYORUZ”

ANGOLEMLİ: “SAĞLIK BÜTÇESİNİN GENEL BÜTÇEDEKİ YERİ ÇOK AZ. DİĞERLERİNDEN KESİN, BURAYA VERİN. SAĞLIK HİZMETLERİNİ EKSİKSİZ VERMEK BOYNUMUZUN BORCU”

SERDAROĞLU: “DENETİMLER ÇOK ZAYIF. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELERİN DENETİM KONUSUNDA EKİP OLUŞTURMALI, DENETİMLER ARTIRILMALI ”

HAMZAOĞULLARI: “BURADA 16 DOKTOR VAR, BİR TANENİZ ‘GAZİMAĞUSA HASTANESİ’ YETERLİDİR DİYEMEZ. DİYEMEZSİNİZ”

ERÇAL: “DEVLET POLİTİKASI OLUŞTURMALIYIZ. 40 YILDA 39 HÜKÜMETLE BİRŞEY BAŞARILAMADIĞINI GÖRDÜK”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

Bütçe üzerine söz alan CTP milletvekili Salih İzbul, konuşmasına Türkiye’deki terör olayına değinerek başladı, bu olayların son bulmasını diledi.

Ülkede, “değişime kapalılık”, “yenilik gerçekleştirememe”, “doğrunun üzerine gidememe” gibi bir yapı olduğundan söz eden İzbul, “Sorun esası budur” dedi.

Son 40 yılda ülkede 39 hükümet değiştiğini söyleyen İzbul, istikrarsızlığın hedeflerin önünde engel olduğunu söyledi, “Düşünce devrimi yapmamız gerek, sadece sağlıkta değil” şeklinde konuştu.

2017 sonunun seçim için hedef gösterildiğini de belirten Salih İzbul, “Yani sağlık başka bahara kalacak, umarım ben yanılırım. Umarım önümüzdeki yıl Sayın müsteşarın dediği gibi sağlık yılı olur” dedi.

CTP-UBP hükümeti dönemine da işaret eden İzbul, “Ben bakan olduğumda sağlıkta önüme sistemi, yeni hastaneyi ve reorganizasyonu koymuştum. Şu anda kaliteli sağlık hizmeti vermek imkansız. Öyle görünüyor ki daha kötüye gidecek. Planlama yapıp kaliteli sağlık hizmetlerini ülkeye yaymalıyız. Ancak bunun zorlukları var. Giren çıkanın haddi hesabı yok. Nüfusumuzu bile bilemiyoruz. Nasıl planlama yapacaksınız?” diye sordu.

Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun durumuyla ilgili de değerlendirmede bulunan İzbul, “Sağlık burada 2-0 geriden başlar. Buraya ikinci anjiyo ünitesini kurmayı çok isterdik, yer bulamadık. Buraya başka bir şey girmez, sığmaz” dedi.

İzbul, yeni hastaneye bir an önce başlanması gerektiğini dile getirdi.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, sağlık bütçesi üzerindeki konuşmasında özel kliniklerin denetlenmesi gerektiğini söyledi, bunun yapılmadığını kaydetti, “Her işimiz yarım” dedi.

Yasa dışı kürtaj olayıyla ilgili duruma da dikkat çeken Angolemli, “Her türlü girişim yapılsın, bu dava artık sonuçlansın” şeklinde konuştu.

İlçelerde insanların sağlık hizmetlerine ulaşmada sıkıntı yaşadıklarını belirten Angolemli, bunların düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının maaşlarının tatmin edici olması gerektiğini de vurgulayan Hüseyin Angolemli, “Hem hastanede, hem özelde olmaz” şeklinde konuştu.

Sağlık bütçesinin genel bütçedeki yerinin çok az olduğunu dile getiren Angolemli, “Diğerlerinden kesin, buraya verin. Sağlık hizmetlerini eksiksiz vermek boynumuzun borcu” şeklinde konuştu.

SERDAROĞLU

UBP Milletvekili Ergün Serdaroğlu, sağlık bütçesi üzerine söz alarak, “Altyapıyı düzelttik diye konuşursanız olmaz. Teknik değil, sistem üzerine konuşmalıyız” dedi.

Serdaroğlu, Sağlık Yasası’nın hayata geçmesi gerektiğini dile getirerek, bu yasa üzerine 1 yıl çalıştıklarını anımsattı.

Ergün Serdaroğlu, Cumhuriyet Meclisi’nde 16-17 doktor olduğunu belirterek, kendilerine doktorların sağlık konusundaki yasaları geçiremediği için eleştiriler geldiğini de ekledi.

Serdaroğlu, Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın ne durumda olduğunu da sorarak, yeni hastane bitene kadar Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Denetimlerin çok zayıf olduğunu ifade eden Serdaroğlu, Sağlık Bakanlığı’nın özel hastanelerin denetim konusunda bir ekip oluşturması gerektiğini ve denetimlerin artırılması gerektiğini kaydetti.

Özel hastanelerin tıbbı atıklarıyla ilgili tüzük olmadığını da ifade eden Serdaroğlu, hekim, hemşire eksikliklerinin sürekli konuşulduğunu söyledi.

Serdaroğlu, “Halkın yararlanabileceği bir sağlık sistemi oluşturulması şart. 2003’ten beri Meclisteyim. Burada 15-16 doktoruz. Yıllardır aynı şeyleri söylemekten usandık” dedi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da Meclis’te söz aldı. Yeni Erenköy Sağlık Merkezi’nin tamamlandığını, bu merkezin açılışının ölümlü trafik kazası nedeniyle gerçekleşmediğini anımsatan Hamzaoğulları, Buranın eksikliklerinden söz etti.

Biray Hamzaoğulları, Yeni Erenköy Sağlık Merkezi’nin röntgen cihazı olmadığını söyledi.

Karpaz bölgesinde 112 acil ağı kurulması gerektiğini ifade eden Hamzaoğulları, “Pamuklu yöresindeki araziler Sağlık Bakanlığı’na aittir. 120 yatak kapasiteli hastaneyi buraya yapabilirsiniz” dedi.

Sağlık alanında eleştirilerde bulunan Hamzaoğulları, “Mecliste 16 doktor var, bir taneniz ‘Gazimağusa Hastanesi’ yeterlidir diyemez. Diyemezsiniz” şeklinde konuştu.

ERÇAL

CTP Milletvekili Hüseyin Erçal, Meclis’teki konuşmasında Türkiye’deki terör olaylarına değindi.

Erçal, 40 yıldır aynı konuların konuşulduğunu kaydederek, “Herkes aynı şeyler söylüyor ama arzuladığımız hızla arzuladığımız yerlere gidemiyoruz. Bu niyet meselesi, tümümüz bir takım özverilerde bulunmalıyız, devlet politikası oluşturmalıyız. 40 yılda 39 hükümetle bir şey başarılmayacağını gördük” dedi.

Genel Sağlık Sigortası, Döner Sermaye, Sağlık Çalışanları, Hasta Hakları, Özel Hastaneler yasa tasarılarına işaret eden Erçal, ikinci iş yasağı konusuna değindi.

Erçal, “Biz hala daha ikinci iş yasağını konuşuyoruz. Vatandaş talepte bulunuyor mu? Bulunuyor, bulunuyorsa yapılacak. Hele ki sağlıkta, ‘kamu görevlisiyim sana hizmet vermem’ denilemez. Bu işin içinden ‘Anayasal engeldir’ deyip çıkamayız” şeklinde konuştu.

Emeklilik konusuna da değinen Hüseyin Erçal, insanların en verimli dönemlerinde evlerine gönderildiğini söyledi, “Genç nüfus azalıyor, kalifiye eleman ihtiyacımız var. Biz insanların önüne ‘bu yaştan sonra çalışamazsınız’ diyerek bariyer koymamalıyız” dedi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin alt yapısının düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Erçal, çevre düzenlemesinin de şart olduğunu kaydetti.

Çalışanların var olan yasalarla disipline edilmesi gerektiğini söyleyen Erçal, halkla ilişkilere, yani halkı bilgilendirilmesine önem verilmesini istedi.

Erçal, yeni hastane yapılana kadar Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin daha aktif haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Lefke Sağlık Merkezi için de benzeri talepleri dile getiren Erçal, “Yeter ki organize olalım, statükoya taviz vermeyelim” şeklinde konuştu.