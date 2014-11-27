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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Gelişme

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Gelişme

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle kabul etti.

27 Kasım 2014 Perşembe 13:16
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Gelişme
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“YABANCILAR VE MUHACERET (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI” OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliğiyle kabul etti.

İkinci görüşmesi tamamlanan tasarının bugün üçüncü görüşmesi, yani oylaması yapıldı.

Ülkede muhaceret izni olmadan bulunan tüm yabancıların yararlanması, ayrı olan ailelerin birleştirilmesi ve öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmelerine olanak sağlanması amacıyla hazırlanan yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde muhaceret izinsiz olarak kalan yabancı uyruklu kişilerin, izinsiz olarak kaldıkları her gün için ödemesi gereken günlük asgari ücret tutarı kadar olan para cezasının brüt aylık asgari ücret tutarına indirilmesini öngörüyor.

Genel kurulda daha sonra güncel konuşmalara geçildi ve ilk sözü UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu aldı.

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