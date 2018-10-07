banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94883
ALTIN
237.332
DOLAR
6.1018
STERLİN
7.9860
EURO
7.0317
Denktaş: ''Bu krizi Türkiye ile birlikte aşacağız...''
DENKTAŞ: “BU KRİZİ TÜRKİYE İLE...
Girne'deki Soygunla İlgili İki Tutuklu
GİRNE'DEKİ SOYGUNLA İLGİLİ İKİ TUTUKLU
Lokmacı'da uyuşturucu
LOKMACI'DA UYUŞTURUCU
Sanal bet operasyonunda yeni tutuklama
SANAL BET OPERASYONUNDA YENİ TUTUKLAMA
banner282

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak

07 Ekim 2018 Pazar 07:29
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Yarın Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın saat 10.00’da toplanacak.

Meclis özel gündeminde; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kurulacak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Sınır Kapılarında Yapılacak Güvenlik Arttırıcı Çalışmalara İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:12/1/2018) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı İle Türkiye Cumhuriyeti Türk Standartları Enstitüsü Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:30/1/2018) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:53/1/2018) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu yer alıyor.

Genel kurulda; komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler ise şöyle:

“Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı (Y.T.No:38/1/201 8) ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Tasarıya İlişkin Raporu; Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı (Y.T.No:9/1/2018) ve Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin 7. tasarıya İlişkin Raporu; Keni Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı (Y.T.No:22/1/2018) ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu; Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:3) Yasa Tasarısı (Y.T.No:41/1/2018) ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu; 63/2005 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No: 37/1/2018) ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu; Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin Konu Hakkındaki Raporu.”

 

Son Güncelleme: 07.10.2018 10:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, Önümüzdeki Hafta Spehar, Hükümet Ortakları Ve Muhalefet Partileriyle Görüşecek
Cumhurbaşkanı Akıncı, Önümüzdeki Hafta Spehar, Hükümet Ortakları Ve Muhalefet Partileriyle Görüşecek
Vudalı: “Aşıyla Önlenebilir Hastalıklar Çeşitli Boyutlarıyla Sorundur“
Vudalı: “Aşıyla Önlenebilir Hastalıklar Çeşitli Boyutlarıyla Sorundur“
Denktaş: ''Bu krizi Türkiye ile birlikte aşacağız...''
Denktaş: ''Bu krizi Türkiye ile birlikte aşacağız...''
Akıncı: “Arzumuz Narenciye Ve Nar Üretiminin Birlikte Yükselmesi”
Akıncı: “Arzumuz Narenciye Ve Nar Üretiminin Birlikte Yükselmesi”
Girne'deki Soygunla İlgili İki Tutuklu
Girne'deki Soygunla İlgili İki Tutuklu
Mehmetçik’te Ziva Fest Yapıldı
Mehmetçik’te Ziva Fest Yapıldı
Her Daim Dostlar, Çanakkale Göletinde Kuş Gözlemi Yaptı
Her Daim Dostlar, Çanakkale Göletinde Kuş Gözlemi Yaptı
17. Zeytin Festivali Başladı... Erhürman: “Daha Fazla Üreteceğiz“
17. Zeytin Festivali Başladı... Erhürman: “Daha Fazla Üreteceğiz“
İş Kadınları Derneği’nin “İşte Kadın” Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı
İş Kadınları Derneği’nin “İşte Kadın” Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı
Burhan Öçal Ve Alexey Botvınov, 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Konser Verdi
Burhan Öçal Ve Alexey Botvınov, 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Konser Verdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim